Es ist ein historischer Moment, den wir gerade erleben. Eine Tiefenkrise, in der alles in Frage gestellt wird. Wie die Welt danach aussehen wird, liegt in unseren Händen. Welche Denkmuster und Handlungsweisen von heute nehmen wir ins Morgen mit? Ich möchte zu einem Gedankenspiel einladen. Begleitet mich auf eine Reise in die Zukunft, in eine neue Welt.

Ein Podcast von Elsa Mittmannsgruber

Es zählt jede noch so kleine Denk- und Handlungsweise des Einzelnen, die in der Summe das Ganze bilden. Deshalb möchte ich zu einem Gedankenspiel einladen. Denken wir uns in die Zukunft.

Überprüfen wir unsere Denk- und Handlungsweisen und überlegen, welche davon wir mitnehmen möchten. Wie soll die Welt aussehen?