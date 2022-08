Hungerkatastrophe in Afghanistan: USA gehen über Kinderleichen

In Afghanistan bahnt sich eine Hungerkatastrophe an. Betroffenen könnten Millionen sein. So meldete die Hilfsorganisation International Rescue Commitee (IRC), dass die momentane Krise in Afghanistan mehr Menschen das Leben kosten als die vergangenen 20 Jahre Krieg. Die in Afghanistan derzeit an der Macht befindlichen islamistischen Taliban machen die USA für die humanitäre Katastrophe verantwortlich und warnten ebenfalls, dass bis zu einer Million afghanischer Kinder verhungern könnten.

Auch die UNO mahnte an, dass das kriegsgebeutelte Land humanitäre Hilfe benötige, sonst würden allein mehr als eine Million Kinder verhungern. Für die USA sind in erster Linie die Taliban Schuld an der Misere. Und bevor sie Unterstützung leisten, müssten die Taliban erst zeigen, dass sie gemäßigt seien. Dies bringt den Kindern und Menschen im dem Land jedoch nichts, denn sie bräuchten jetzt Hilfe, bevor sich die Krise weiter verschlimmert.

Internationale Isolation und Wirtschaftskrieg

Aber die Erklärungen der USA gehen zu kurz. Schließlich waren sie in den vergangenen 20 Jahren Besatzungsmacht in dem Land und somit auch für dessen wirtschaftliche Entwicklung und Ausrichtung verantwortlich. Und dies wird jetzt zum Problem. Denn in dieser Zeit wurde die Wirtschaft hauptsächlich von den USA gestützt sowie durch internationale Finanzierungen und Hilfen, die nun alle weggebrochen sind. Zudem ist das Land nun, nach dem katastrophal organisierten Rückzug der NATO-Truppen und dem Zusammenbruch der von den USA eingesetzten Regierung international Isoliert und auch die Bargeldreserven wurden eingefroren.

Taliban machen USA verantwortlich

Daher könnten die Taliban, selbst wenn sie der Bevölkerung helfen wollten, indem sie etwa Lebensmittel am Weltmarkt kaufen und verteilen, dies nicht tun, da sie über keinerlei Geldmittel verfügen. Denn nicht nur die Bargeldmittel des Landes sind eingefroren, auch die finanziellen Reserven sind weg. Genauer gesagt unter der Kontrolle der USA. Und die Biden-Administration weigert sich seit Monaten, die afghanischen Goldreserven freizugeben. Allein mit diesen könnten Importe über mehrere Monate bezahlt werden.

Dieser Wirtschaftskrieg der USA gegen die afghanische Zivilbevölkerung wird auch von der derzeitigen Taliban-Regierung scharf angegriffen. Gegenüber dem US-Sender CBS News erklärte der Chefsprecher der Taliban Zabihullah Mujahid, dass die USA die Schuld an der grassierenden Armut im Land hätten. Denn durch das Einfrieren des Staatsvermögens werde die Regierung daran gehindert Hilfen zu leisten. Zudem so stellte er klar: Die Wiederaufnahme humanitärer Hilfe für Afghanistan sollte nicht dadurch aufgehalten werden, weil sich dort Dinge ereignen, die andere Länder als einen Wildwuchs von Menschenrechtsverletzungen bezeichnen würden.

USA gehen über Kinderleichen

Man muss die Taliban nicht mögen, aber dass gerade die USA sich auf Menschenrechtsverletzungen herausreden, hat schon einen ganz besonderen Beigeschmack. Denn sonst ist man da wenig zimperlich. Und gehen auch kaltenschnäuzig über Kinderleichen, wenn es den eigenen Interessen dient. Dies erklärte einst sogar die inzwischen verstorbene US-Außenministerin Madeleine Albright, für die 500.000 tote Kinder im Irak ein durchaus gerechter Preis für die damaligen Sanktionen wären.

Auch sonst scherten sich die USA in den vergangenen Jahrzehnten wenig um Menschenrechte oder Völkerrecht. Interveniert und Krieg geführt wurde, ob mit oder ohne UNO-Mandat oder trotz Protesten in jedem Staat der Erde, wo die USA glaubten ihre Einfluss-Sphäre schützen zu müssen. Serbien, Afghanistan, Irak, Syrien oder Libyen sind da nur weniger Punkte einer langen Liste…

