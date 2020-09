Screenshots: Twitter

Schwarze Demonstranten der Economic Freedom Fighters (EFF) haben mehrere Geschäfte der südafrikanischen Gesundheits- und Schönheitsfirma Clicks durch Randale gezwungen, zu Schließen. Sie nahmen eine Werbung für Haarpflegeprodukte als rassistisch wahr.



In der Clicks-Werbung waren Bilder von trockenem, stumpfem afrikanischem Haar zu sehen, die dem feinen, glatten Haar weißer Menschen gegenübergestellt wurden. Daraufhin verurteilte die Oppositionspartei der Economic Freedom Fighters (EFF) die Werbung als „rassistisch“ und „entmenschlichend“.

Die schwarzen wollen mit den weißen

„Rassisten“ nicht einmal koexistieren, erklären EFF-Anhänger:

DAY 2 OF ACTION: Fighters of Lejweleputswa Region have closed the @Clicks_SA store in Virginia, Welkom.

WE SHALL NOT CO EXIST WITH RACISTS. #clicksmustfall pic.twitter.com/zBlvvfSNsB

— EFF Free State (@EFF_FS) September 8, 2020