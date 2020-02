Bild: iStock, DGLimages

Ich treffe Angelika (Name von der Redaktion geändert) in einem kleinen Café. Die attraktive Blondine ist eine alte Bekannte von mir und unterrichtet seit 15 Jahren Deutsch und Informatik an Neuen Mittelschulen, seit geraumer Zeit auch an einem Polytechnikum der Stadt.

Eine Reportage von Bernhard Riegler

Werbung

Angst vor den Schülern

Die 40-Jährige ist eine sportliche, vitale Erscheinung, die Mühen des Alltags beginnen aber langsam Spuren zu hinterlassen. Sie unterrichtet 14- bis 16-jährige Schüler und tut sich immer schwerer, die tägliche Komödie über die mangelnden Fachkräfte und den nötigen Import derselben aus der Dritten Welt widerstandslos hinzunehmen.

Die gepflegten Hände spielen mit der Kaffeetasse. Anfangs stockend, zunehmend aufgewühlter bricht es aus ihr heraus: „Seit ich berufstätig bin, wird die Situation von Jahr zu Jahr schlimmer, jetzt aber ist ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr zu ertragen ist. Das, was man früher in Filmen überzeichnet als asoziale Schulklassen der Bronx gesehen hat, das haben wir jetzt hier. Die Lage ist so schlimm wie nie zuvor. Die 20 bis 25 Schüler jeder Klasse kommen im Schnitt aus elf verschiedenen Nationen. Hauptsächlich Moslems, darunter eine Minderheit von zwei bis drei Österreichern und die mit Migrationshintergrund. Deutsch kann keiner.“ Dieser Schnitt gilt für Angelikas Schule, kann aber auf so gut wie jedes andere „Poly“ in Oberösterreich erweitert werden.

Kompletter Artikel in der aktuellen Ausgabe:

Bestellen Sie gleich die aktuelle Ausgabe unter [email protected] mit dem Betreff Ausgabe 04/2020, zusätzlich erhalten Sie auch noch 3 Wochen lang den Wochenblick GRATIS.

Mit einem gratis Schnupperabo erhalten Sie die nächsten 4 Wochen alle spannenden Artikel komplett und kostenlos nach Hause geliefert!