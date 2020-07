Unter Sadiq Khan als Londoner Bürgermeister, hat die Zahl der Verbrechen in der Multi-Kulti-Hauptstadt ein Rekordhoch, deren Aufklärung hingegen ein Rekordtief erreicht. Grund für dieses Desaster: Khan kürzte das Budget für Polizei und Feuerwehr um satte 110 Mio Pfund. Dafür ordnete er die dringliche Untersuchung „rassistischer Denkmäler“ an.

von Kornelia Kirchweger

David Kurten, Mitglied des Londoner Stadtparlaments, reicht es: „Die politisch korrekte Polizeiarbeit muss ein Ende haben. Es braucht mehr Anhaltungen und Kontrollen, mehr Verhaftungen von Einbrechern und gewalttätigen Gangmitgliedern, und weniger Übergriffe auf Menschen mit „falscher Meinung“, sagte er.

Knife crime has surged over the last year with London particularly badly hit. There must be an end to politically correct policing – more stop & search, more arrests of burglars and violent gang members, less hassling people for having the wrong opinions.https://t.co/niQlSg8MhW

