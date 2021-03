Ungarns Regierungschef Viktor Orban drohte nun, die Europäische Volkspartei (EVP) im EU-Parlament zu verlassen, sollte sie tatsächlich eine neue Geschäftsordnung erlassen. Diese sieht vor, ganze Gruppen aus der Fraktion suspendieren oder ausschließen zu können, dies mit einer Mehrheit von nur knapp über 50 Prozent. Bei dem Plan handle es sich um maßgeschneiderte Sanktionen gegen die Regierungspartei Fidesz, kritisierte Orban.

von Kornelia Kirchweger

Der Vorschlag kam letzten Freitag von der EVP-Spitze, am Mittwoch wird darüber abgestimmt. In einem Brief an EVP-Chef Manfred Weber schrieb Orban: die geplante Änderung würde zur „juristisch fragwürdigen Suspendierung unserer gewählten Abgeordneten in der EVP-Fraktion führen“.

Sollte Fidesz in der EVP nicht willkommen sein, müsse sie ja nicht in der Fraktion bleiben. Ungarn könne keine rückwirkenden Regeln und Sanktionen akzeptieren, die nun eingeführt werden sollen. Weil die EVP zu wenig Unterstützung für Sanktionen gegen Fidesz bekam, versuche sie es nun auf diesem Weg.

Die Fidesz wurde von 1,8 Mio Ungarn gewählt, Orban repräsentiere auch die Wähler und könne daher keine Einschränkung von Fidesz-Parlamentariern akzeptieren – das wäre zutiefst undemokratisch. Fidesz sei die stärkste Delegation innerhalb der EVP, sie werde die Fraktion verlassen, sollte die Änderung beschlossen werden.

Katalina Novak, Vizepräsidentin von Fidesz und ungarische Familienministerin, twitterte das Schreiben. Sie kommentierte: „Es ist inakzeptabel, dass genau dann, wenn Europa darum kämpft, Leben zu retten und unser oberstes Zeil der Schutz unserer Bürger ist, einige in der EPP sich damit beschäftigen, die Fidesz aus der Fraktion zu werfen. Weil sie unter den gegenwärtigen Regeln dafür keine Mehrheit haben, haben sie rückwirkende andere Regeln maßgeschneidert, um uns rauszuwerfen. Auf Wiedersehen, Rechtsstaatlichkeit?“

Its unacceptable that while Europe is fighting to save lives & our main prior is to protect our citizens, some in the @EPP are busy trying to exclude Fidesz from @EPPGroup. They have no majority under current rules so they tailor made retroactive rules to expel us. Good-bye, RoL? pic.twitter.com/frsv1j0YSs

— Katalin Novák (@KatalinNovakMP) February 28, 2021