In Australien wurden bislang rund 200 Menschen festgenommen, denen man Brandstiftung vorwirft, welche zu den verheerenden Buschbränden beigetragen hat. Darunter sollen sich mehrere Moslems befinden. Tatsächlich hat die islamistische Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bereits im November dazu aufgerufen, den Dschihad durch Brandstiftung voranzutreiben.

Entgegen der Behauptungen durch Klimahysteriker, dass die Brände in Australien eine Folge des Klimawandels wären, sind die australischen Behörden einer großen Anzahl von Brandstiftern auf der Spur. Unter anderem wurden die beiden jungen Moslems Fadi und Abraham Z. verhaftet und vor Gericht gestellt. Dort hatten sie offenbar viel Spaß, denn internationale Medien zeigen Bilder, wie sie vor Gericht und außerhalb des Gerichtsgebäudes lachen und scherzen. Es wird ihnen vorgeworfen, am 22. Dezember in Guildford ein Grasfeuer verursacht zu haben.

IS gab den Befehl aus

Wie viele Menschen mit ähnlichem Hintergrund unter den 200 Beschuldigten sind, ist zur Zeit unbekannt. Als gesichert gilt, dass der Islamische Staat im November die Parole ausgab, den islamischen Dschihad durch Brandstiftung in den USA und Europa voranzutreiben. Die Aussagen waren eine Folge der gezielten Tötung des Terroristenführers Abu Bakr al-Baghdadi. Konkret forderte die Terrororganisation, die Wälder in Amerika, Frankreich, Großbritannien und Deutschland anzuzünden. Dass diese Forderung nun in Australien umgesetzt wurde, ist ein denkbarer, schrecklicher Verdacht.

Faktenfinder sprechen von Fake News

So genannte „Faktenfinder“ sind darum bemüht, den Verdacht zu zerstreuen. So deklarierte die Seite BuzzFeed Gerüchte, es könnte sich um eine organisierte Aktion handeln, zu Fake News. Auch viele andere Gerüchte und kursierende Fotos werden dort kritisch analysiert und hinterfragt.