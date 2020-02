Bild: Guggenbichler

Nicht nur für Wirte, sondern auch für die kleinen Geschäftsleute in anderen Branchen wird das Geldverdienen immer schwieriger, glaubt der Freistädter Schuhhändler Edgar Atteneder, der aber nicht klagen will. Mit dem Verkauf von Gesundheitsschuhen ist er in seiner Region ziemlich erfolgreich.

Ein Porträt von Kurt Guggenbichler

Lange Tradition

Der Internetverkauf sei schon eine große Konkurrenz, sinniert der Freistädter Schuhhändler Edgar Atteneder (46), der die Familientradition fortführt und das Geschäft in der Waaggasse nun schon seit 25 Jahren betreibt. Heuer im Herbst könnte er eigentlich Jubiläum feiern. Doch Grund zum Jubeln gibt es nicht viel. Mit der schon frühzeitig erfolgten Spezialisierung auf den Verkauf von Gesundheits- und Bequemschuhen, wie er es nennt, habe sich Atteneder zum Glück aber schon so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche im Bezirk erworben. „Wir haben 15.000 Stammkunden“, sagt Edgar nicht ohne Stolz, „und im Umkreis von 30 Kilometern dürften wir schon der Platzhirsch sein.“

