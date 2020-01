Bild: FPÖ

Im Regierungsabkommen zwischen der ÖVP und den Grünen bekennen sich beide Parteien zu regionalen Seilbahnprojekten in Österreich. In der Landeshauptstadt Linz will ÖVP-Vizebürgemeister Berhard Baier ein solches mit der Unterstützung der Grünen nun verhindern.

Das bringt wiederrum die FPÖ auf die Palme. „Erneut stellt sich ÖVP-Vizebürgermeister Bernhard Baier mit Unterstützung der Linzer Grünen offen gegen die Interessen unserer Landeshauptstadt. Das urbane Seilbahnprojekt ist unbestreitbar eine umweltfreundliche und effiziente Lösung für den öffentlichen Verkehr, die den Linzer Süden optimal anbinden wird.“, sagt FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein zum schwarz-grünen Seilbahn-„Schwenk“.

Rot-Blauer Schulterschluss

Eine Resolution, die eine Unterstützung der Bundesregierung für das Linzer-Seilbahnprojekt fordert, wurde von den Gemeinderatsabgeordneten von ÖVP und Grünen am Donnerstag abgelehnt worden. Die Resolution wurde mehrheitlich durch die Stimmen von SPÖ und FPÖ angenommen und wandert somit trotzdem nach Wien.

Klimafreundliches Projekt

„Angesichts der Klima- und Umweltsituation stellt sich nicht mehr die Frage, ob in Linz eine weitere Schienenachse, neue Buslinien oder die Seilbahn gebaut werden sollen, wir brauchen auch für den Linzer Süden Öffi-Lösungen. Vizebürgermeister Baier muss hier wieder auf den Boden der (Klima-)Realität zurückkehren“, erklärt der freiheitliche Vizebürgermeister Markus Hein.

Will Baier Nagl helfen?

Und Hein ergänzt abschließend: „Besonders pikant in dieser Angelegenheit ist, dass sich die ÖVP Graz zeitgleich hinter ihr städtisches Seilbahnprojekt stellt. Es stellt sich daher die Frage, ob Baier mit seiner angekündigten Gegenposition nur seinem Grazer Parteikollegen Bürgermeister Nagl helfen will, in dem er versucht, das Linzer Seilbahnprojekt vorzeitig aus dem Rennen zu nehmen.“