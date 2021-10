Imago

Schwere Stunden für Mark Zuckerberg: Seine Mega-Datenkrake Facebook ist gemeinsam mit seinen Tochterfirmen Instagram und WhatsApp nicht mehr erreichbar. Die Störung wurde gegen 17.30 gemeldet. Der Schaden für die Internet-Großmacht muss enorm sein.

Weltweit sind die Seiten des Zuckerberg-Imperiums nicht mehr abrufbar. Sie melden sich nun via Twitter zu Wort!

Facebook auf Twitter: „Uns ist bewusst, dass einige Menschen Probleme haben, unsere Apps und Produkte aufzurufen. Wir arbeiten daran, dass die Dinge wieder so schnell wie möglich normal werden und wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.“

WhatsApp auf Twitter: „Uns ist bewusst, dass momentan einige Leute Probleme mit WhatsApp haben. Wir arbeiten daran, dass alles wieder normal wird und halten Sie hier auf dem laufenden.“

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021