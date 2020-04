Bild: pixabay.de

Schock für zwei junge Damen in Mainz-Kastel: Am Donnerstagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann mit stark gekrausten Haaren am Rheinufer den beiden (20 bzw. 21- Jährigen) in schamverletzender Art und Weise. Der dunkle Mann hatte sich am helllichten Tag gegen 15.20 Uhr entblößt und begonnen, an seinem Geschlechtsteil zu rubbeln.

Bevor der Unbekannte sich auf einer Wiese entkleidete und sein Glied manipulierte, soll er den jungen Frauen bereits einige Zeit gefolgt sein.

Werbung

Täterbeschreibung

Der Exhibitionist soll laut Polizei etwa 1,75 Meter groß sowie dünn gewesen sein und einen dunklen Teint sowie dunkle, stark gekrauste, an den Seiten rasierte Haare gehabt haben. Getragen habe er einen weinroten Adidas Pullover, darunter ein weißes T-Shirt, blaue Jeans und braune Chucks mit Nieten. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.