Der Celebrity-Journalist der linken Schickeria, Florian Klenk vom Falter, hat im Internet ein weiteres Mal Häme und Spott geerntet. Anlass war ein tendenziöses, verkürztes Posting, in dem er ohne Vorgeschichte einen Wiener Polizisten bloßstellte. Der Beamte war zu einer wilden Migranten-Schlägerei gerufen worden. Er wies die „jungen Männer“ darauf hin, dass sie sich in seinem Land befänden.

Ein Kommentar von Willi Huber

Für Klenk und die Social Media Abteilung der LPD Wien ist es offenbar undenkbar, dass sich ein österreichischer Polizist darauf besinnt, auf welches Land er seinen Diensteid geschworen hat. Auch der Umstand, dass eine gefährliche Situation durch eine sprachlich angepasste Intervention schnell und friedlich gelöst wurde, fand keine Beachtung.

Solche Äußerungen eines Polizisten sind natürlich nicht tolerierbar, daher werden wir das Video zur Überprüfung weiterleiten. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) July 19, 2020

Nachdem Klenk den Beamten solchermaßen denunzierte und in gewohnter Blockwart-Manier die Polizei öffentlich zum Handeln aufforderte, entblödete sich der dort Diensthabende nicht, sich sofort von dem Beamten zu distanzieren. Die Social Media Abteilung ist schon mehrfach mit politisch linkslasigen Aussagen aufgefallen, wie der Wiener Abgeordnete Leo Kohlbauer hier thematisiert.

Der Schreiberling hinter @LPDWien fraternisiert auch mit FPÖ-Fails – eine Seite, fast täglich die Straftatbestände der Beleidigung, üblen Nachrede, Verleumdung, Cybermobbing sowie Tatbestände nach dem Medien- und Urhebergesetz erfüllen(1) — Leo Kohlbauer (@LeoKohlbauer) July 19, 2020

Vorgeschichte wichtig zum Verständnis

Im Gegensatz zu Klenk, der zunächst die Vorgeschichte totschwieg, grub die Zeitung Heute die Vorgeschichte aus – eine wilde Schlägerei zwischen jungen Migranten mit viel Geschrei.

Als die Polizei in größerer Mannschaftsstärke anrückt, macht einer der Beamten den jungen Nachwuchs-Straftätern in breitem Dialekt klar, dass sie sich vom Ort des Geschehens zu entfernen haben „Moch an Schuach!“. Einer der Radaubrüder glaubt in gebrochenem Deutsch, den Beamten frech zu seinem Benehmen belehren zu müssen, woraufhin er antwortet „I benimm mi so wie es geht. Des is mei Land.“

Polizisten schwören Eid auf Österreich

Das schockiert linksradikale Straßenrandalierer offenbar genau so sehr wie Herrn Klenk vom Falter. Was die politisch am linken Ende angesiedelten Herrschaften aber wohl genauso vergessen haben wie der Social Media Tastaturheld der LPD Wien: Jeder Polizist schwört einen Eid darauf, die Gesetze dieses Landes zu verteidigen. Und nicht darauf, dass sich migrantische Gewalttäter in unseren Straßen aufführen können wie im gesetzlosesten Entwicklungsland. Darauf wiesen Herrn Klenk zum Glück sehr viele Twitter-Nutzer hin.

Der Beamte hat die Situation und die Personen mit denen er zu tun hatte richtig eingeschätzt und perfekt reagiert. Ruhig, besonnen und in einer Sprache, die die Adressaten verstanden haben. Problem auf österreichisch gelöst. Lassen Sie sich nicht von links vor sich her treiben. — Lupo_DXB (@LupoDxb) July 19, 2020

Diese Sprache ist nicht nur tolerierbar sondern sogar unumgänglich. Vorrangig auf der Straße ist es, verstanden zu werden. Darum DANKE an den anpassungsfähigen Kollegen! — Franz Kaltwirt (@FranzKaltwirt) July 20, 2020

Die Klenk-Bubble verzerrt hier viel glaub ich. Würde man das quer durch alle österreichischen Schichten zeigen, würden sich viele hier über den Beifall wundern, den der Polizist kriegt.

Was ich mich frage: was ist dieser "Amtshandlung" vorausgegangen? Nix? Lärm? Sonst was? — Kazin (@KazinPlays) July 18, 2020

Nächstes Mal erscheint Klenk persönlich und beruhigt die Situation. Zeigt uns, wie man's macht. Danach besuchen wir ihn im Krankenhaus. — Lucian Felder (@cianisse) July 19, 2020