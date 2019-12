Bild: twitter.com/Barldarian

Am Montag klebte ein Fahrer der Dresdner Buslinie 90 einen Zettel an die Tür seines Verkehrslinienbusses. Darauf stand in gebrochener Old Englisch Schrift zu lesen: „Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer“.

Ein Fahrgast, der auf dem Weg zu seinem Studentenjob war, fotografierte das selbstgemachte Schild und stellte es auf die Internet-Plattform Twitter.

Busfahrer aus Ungarn, Polen und Serbien

Aufgrund des aktuellen Personalmangels will das Busunternehmen in Dresden Busfahrer aus Serbien, Ungarn und Polen einstellen. Bei dem Busfahrer der Linie 90 stieß dies auf so viel Abneigung, dass er das selbstgebastelte Schild an seinem Bus befestigte.

Der Fahrer, der durch ein Subunternehmen angestellt ist, wurde mittlerweile suspendiert.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) erklärten: „Hallo, die Nachricht hat uns schon erreicht. Wir fragen uns auch, was mit dem Kollegen nicht stimmt.“