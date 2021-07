Pixabay

Geleakte Verträge zwischen Pfizer und den Staaten Albanien und Brasilien zeigen, welche skrupellosen Vereinbarungen die Regierungen mit dem Pharma-Konzern getroffen haben: Extreme Preisunterschiede, Haftungsausschluss für den Hersteller, Verhinderung anderer Medikamente und das Abwälzen sämtlicher Kosten – auch für Nebenwirkungen und Langzeitfolgen – auf die Steuerzahler sind wohl der Grund dafür, warum Pfizer Geheimhaltungsklauseln von bis zu 30 Jahren mit den Staaten vereinbart hat.

Von Christoph Uhlmann

Der Twitter-Nutzer „Ehden“ hat die schockierenden Kaufverträge zwischen dem Impfstoff-Hersteller Pfizer und Brasilien sowie Albanien auf Twitter veröffentlicht. Der Knebelvertrag mit Albanien wurde bereits im Jänner von albanischen Journalisten veröffentlicht, wird auf Sciencefiles berichtet. Dass die Verträge echt sind, beweist die verifizierte digitale Signatur des Vertrages mit Brasilien. Sieht man sich die sittenwidrigen Vereinbarungen an, wäre interessant zu erfahren, wie unsere Regierungsvertreter die Geld-Umverteilung von den Steuerzahlern hin zum Pharmariesen ausverhandelt haben.

PFIZERLEAK: NEW CONTRACT / NEW COUNTRY !

EXPOSING THE PFIZER MANUFACTURING AND SUPPLY AGREEMENT.

(thread)

For those who wanted a proof that the #Pfizer contract is real – here 100% proof: ANOTHER contract, this time validated using a digital signature.

IT IS REAL!#PfizerLeak pic.twitter.com/vYDBz15d0E

— Ehden (@eh_den) July 27, 2021