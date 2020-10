Bild: Andrew Harnik / AP / picturedesk.com

Nachdem US-Präsident Donald Trump das Walter-Reed-Militärkrankenhaus wieder verlassen konnte, zögert er nicht und wirft sich wieder in die Tagespolitik. Gleichzeitig geht auch der Kampf um die Deutungshoheit über Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronakrise weiter. Neben der Verschiebung eines Konjunkturpakets auf nach der Wahl nimmt auch die Debatte um die Wirksamkeit von Gesichtsmasken wieder Fahrt auf.

Die Maskenpflicht in vielen Ländern ist ein ständiger Zankapfel. Zahlreiche Regierungen setzten darauf – viele Kritiker, darunter auch Experten, halten sie für wirkungslos oder überhaupt für gesundheitsschädlich. US-Präsident Donald Trump überließ seinem Volk die Entscheidung, ob sie eine Maske tragen wollen, großteils selbst und die Maßnahmen den Bundesstaaten. Während er zumeist darauf verzichtete, entdeckte sein Herausforderer Joe Biden den Lappen im Gesicht schon früh als politische Werkzeug.

Biden: „Masken zu tragen ist patriotische Pflicht“

Nicht zuletzt aufgrund dessen, dass der demokratische Kandidat Biden seine Maske scheinbar bei fast allen öffentlichen Auftritten trug, zog er den Spott des Amtsinhabers auf sich. Nachdem Trump unlängst am Coronavirus erkrankte waren Mainstream-Medien bestrebt, auf seinen weitgehenden Verzicht auf die Maske hinzuweisen. In regelmäßigen Abständen – de facto beinahe täglich – wirbt Biden hingegen dafür, diese generell in der Öffentlichkeit zu tragen.

Nun schaltet der Kandidat einen Gang höher und verteidigte die Maske in einem äußerst pathetischen Tweet. Nachdem er bereits im August für eine bundesweite Maskenpflicht geworben hatte, appelliert er nun nicht besonders versteckt an die heimatverbunden Wähler seines Widersachers. Biden schrieb im Kurznachrichtendienst: „Ich betrachte das Tragen einer Maske als patriotische Pflicht – um die Leute um Sie herum zu schützen.“

I view wearing a mask as a patriotic duty — to protect those around you. #BidenTownHall — Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2020

Debatte um vertagtes Hilfspaket

Verschoben wurde unterdessen die Entscheidung über ein Hilfspaket für die Wirtschaft. Trump will im Falle eines Wahlsieges ein Paket verabschieden, das sich auf „hart arbeitende Amerikaner und kleine Geschäfte konzentriert“. Die Demokraten – die im Abgeordnetenhaus die Mehrheit halten – hatten zuletzt ein 2,2-Billionen-Dollar-Paket gefordert, das unter anderem das Arbeitslosenentgelt um die Hälfte erhöht hätte.

Trump hingegen wollte stattdessen 1,6 Billionen Dollar locker machen – diese dafür aber zielgerichteter einsetzen. Das Angebot des Mitbewerbers bezeichnete er als „unserios“. Für den ORF sind die Sympathien indes klar verteilt: Die Entscheidung des Präsidenten bedeutet laut dem Küniglberg-Sender „für Millionen US-Bürger schlechte Nachrichten“.