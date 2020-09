Screenshot: Facebook

Was der normale, hart arbeitende Österreicher fühlt und denkt, dürfte für Society-Journalisten nicht so wichtig sein. Diese scheinen in ihren Elfenbeintürmen einen völlig anderen Eindruck von der Realität zu haben. Während David Alaba in der Reihung der „wichtigsten Promis“ aufgrund seiner sportlichen Erfolge noch erklärbar ist, empfinden viele den als „Kassengift“ bekannten Conchita Wurst auf Platz 6 als skurril. Andreas Gabalier folgt auf Platz 15, nach Brigitte Bierlein. Da muss man erst einmal schlucken.

Ein Kommentar von Willi Huber

Werbung

Der Verleger Christian Mucha bewegt sich gerne in der High Society. Sein aktuelles Projekt eines „Prominenten-Rankings“ hat er interessant und vor allem groß aufgezogen. 27 Juroren bestimmten, wer die bedeutendsten Prominenten des Landes wären. Unbestechlich und notariell geprüft. Darunter befinden sich viele bekannte Persönlichkeiten aus der österreichischen Medienlandschaft. Das Ergebnis der Wahl bestätigt, was schon vor Jahren wissenschaftlich erhoben wurde: Die Schreiberlinge der Medienlandschaft ist ideologisch links bis links aussen zu verorten. Und so kommt es, dass einer der erfolgreichsten und beliebtesten Musiker Österreichs, Andreas Gabalier, hinter der Trans-Kunstfigur Conchita Wurst platziert werden konnte.

Einer der erfolgreichsten Musiker Österreichs

Gabalier ist in der Lage, das Münchner Olympiastadion mit 72.000 Zusehern zu füllen. Das schaffte vor ihm kein Österreicher zuvor. Während der Corona-Zeit bat er zu einem höchstpersönlichen „One Man Konzert“ via Videoübertragung. Trotz sympathischer technischer Probleme hatte dieses virtuelle Konzert 500.000 Live-Zuseher. Das schaffen nicht viele. Speziell nicht der vom linken Establishment gehypte Tom Neuwirt alias Conchita Wurst. Dieser gilt unter manchen Veranstaltern als Kassengift. Im Jahr 2018 wurden 10 von 11 Konzerten einer Deutschland-Tournee abgesagt. Man kann darüber nachdenken, warum.

Das Ranking im Extradienst

Die Jury und das komplette Prominenten-Ranking in Christian Muchas Extradienst kann man hier nachlesen. Nur fünf Österreicher und Wahl-Österreicher wären noch wichtiger als Tom Neuwirth:

David Alaba

Anna Netrebko

Marcel Hirscher

Arnold Schwarzenegger

Dominik Thiem