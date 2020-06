Bild: Wikimedia, Niccolò Caranti, CC BY-SA 3.0

Die Menschenrechts-NGO „Center for Peace Studies“ hat die kroatische Polizei, und damit den Staat, wegen „unmenschlicher Behandlung von Flüchtlingen“ angezeigt. Ihnen wird herabsetzende Behandlung und Folter von 33 Personen und die illegale Ausweisung von Kroatien nach Bosnien-Herzegowina vorgeworfen. Kroatien wies diese Anschuldigungen zurück. Hauptsponsor der NGO ist George Soros.

Von Kornelia Kirchweger

Die Strafanzeige richtet sich gegen „unbekannte Täter“ der Polizei. Die NGO beruft sich auf Aussagen von „Opfern und Zeugen“, die schwere Verstöße gegen Menschenrechte darstellen. Falls nötig, werden man andere, legale Schritte setzen, um den Schutz der Menschenrechte, das Leben und die Würde dieser Menschen sicherzustellen.

Im Mai gab es Berichte darüber, dass die Polizei Gruppen von Migranten und Flüchtlingen, die von Bosnien-Herzegowina illegal nach Kroatien eindrangen, mit oranger Farbe „markierte“. In einer Presseaussendung spricht die NGO von vier unterschiedlichen Fällen, die jetzt in eine Strafanzeige zusammengefasst wurden. Sie fordere eine umfassende Untersuchung und Bestrafung der Täter, sagte Antonia Pindulic, Sprecherin der NGO. Man erwarte auch, dass die Staatsanwaltschaft die „Schwere und Ernsthaftigkeit“ dieser Straftaten anerkenne und ihre Pflicht erfülle. In einer Twitter-Meldung wurde die Anzeige und das Foto eines Betroffenen, dessen Kopf orange besprüht ist, veröffentlicht.

Today, #CPS filed a criminal complaint to the State Attorney's Office in Zagreb against the unknown perpetrators police officers based on a reasonable doubt of degrading treatment and torture of 33 people. https://t.co/zMB68s2ucd @LibertiesEU @lorenzo_tondo @guardian #migration pic.twitter.com/a3pWF8e5ui

— CMS (@CMSZagreb) June 5, 2020