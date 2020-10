Screenshot: Twitter/@RadioSavana

Im italienischen Neapel demonstrierten Hunderte gegen den neuen Lockdown der Region. Zuvor kündigte der Präsident der Region Kampanien Vincenzo De Luca am Nachmittag den neuen Lockdown an. Der Protest formierte sich spontan über das Internet. Italienische Politiker sprechen bereits von „städtischem Krieg“ und kündigten an gegen „kriminelle Gruppen“ vorzugehen.

In Form eines ‚Flash-Mobs‘ war der Protest gegen den Lockdown in den sozialen Medien ausgerufen worden. Ein Flash-Mob ist eine spontane Versammlung, zu der über Internetkanäle aufgerufen wird. Die Bilder der Demonstration zeigen: Vor allem junge Neapolitaner zog es zum Widerstand gegen den neuerlichen Lockdown auf die Straße. Sie haben genug von der Einschränkung ihrer Freiheit. Die italienische Politik zeigt dafür wenig Verständnis. Sie sieht in den Protesten das Werk Krimineller und spricht sogar von Krieg.

Spontan über Soziale Medien organisiert

Nach ersten Unterbindungsversuchen durch die Polizei verlegten die Jugendlichen den Protest spontan in andere Stadtteile und setzten die Demonstrationen fort. Dafür nützten sie die sozialen Medien. Zum Teil verliefen die Proteste gewaltsam. Mit Feuerwerkskörpern und Rauchbomben gingen einige Demonstranten gegen die Polizei vor. Diese musste in Kampfausrüstung ausrücken.

Guerilla-Krieg

Der Stellvertretende Innenminister Matteo Mauri spricht von einem Guerilla-Krieg. Für ihn seien die Proteste das Werk „krimineller Gruppen“. Er erklärte: „Die Aggression gegen die Polizei und auf den Straßen der Stadt und in der näheren Region entsprechen einer städtischen Kriegsführung und sind damit kriminelle Handlungen. Und so werden sie behandelt.“

Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l’ordinanza del coprifuoco, le immagini sono in diretta: disobbedienza civile in corso. #RadioSavana pic.twitter.com/IeHeQMF3z9 — RadioSavana (@RadioSavana) October 23, 2020

Bei den Protesten kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei:

Vor allem italienische Jugendliche protestierten gegen den Lockdown:

Hunderte fanden sich zu den Protesten gegen die Maßnahme ein:

Los napolitanos toman la calle contra el nuevo lockdown que anunció esta tarde el presidente de la región Campania. Hay miles de personas en varias zonas de la ciudad, rompiendo el toque de queda que arrancaba esta noche. Piden ayudas económicas ya. #Napoli pic.twitter.com/jAHMmbHAY5 — Mirko Calemme (@mirkocalemme) October 23, 2020