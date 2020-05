Bild: Hintergrund/Pixabay; Bing Liu, University of Pittsburgh

Mysteriös: Professor Bing Liu (37) stand kurz vor dem Durchbruch in der Erforschung des Corona-Virus. Dann wurde er erschossen.

Professor Liu war ein anerkannter Corona-Forscher an der MedUni Pittsburgh. Er arbeitete hart daran, die Vorgänge die Corona in den Körperzellen auslöst, zu entschlüsseln.

Werbung

Rätselraten um Motiv

Am Wochenende wurde Liu in seinem Haus in Pittsburgh mit einem Kopfschuss aufgefunden. Wenig später fand die Polizei einen weiteren toten Chinesen. Hao Gu (46) lag erschossen in einem Auto vor dem Haus des Professors.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Behörden soll sich Gu, der ebenso in der Forschung tätig war, nach dem Mord an Liu selbst gerichtet haben. Jetzt rätseln die Ermittler über das Motiv des Täters. War er eifersüchtig auf den baldigen Durchbruch des Wissenschafters?

Wissenschaft: großer Verlust

Professor Lius Kollegen sprechen von einem großen Verlust für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Sie setzen jetzt alles daran, Ergebnisse in der Corona-Forschung zu vervollständigen. Sie könnten Aufschluss über die Ursachen besonders schwerer Krankheitsverläufe bringen.