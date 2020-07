Symbolbild: www.elbpresse.de, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die 45-köpfige Polizei-Sonderkommission „Lorbeer“ konnte Iraker des Mordes an einem Studenten überführen.

Am Montagmorgen, dem 13. Juli 2020 war ein Mann tot in seiner Wohnung im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West gefunden worden. Nachbarn hatten die Polizei informiert, da aus der Wohnung Verwesungsgeruch drang. Bei dem Toten handelte es sich um den 35-jährigen Studenten Gabriel V., der in Heidelberg studierte. Zuletzt war er am 4. Juli lebend gesehen worden. Da die Ermittler aufgrund der äußeren Umstände von einem Gewaltverbrechen ausgingen, hatte das Präsidium Mannheim in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim unverzüglich die Sonderkommission „Lorbeer“ mit 45 Beamten eingerichtet.

Täter durch Schuhabdruck überführt

Vor wenigen Tagen konnte die Soko einen Tatverdächtigen festnehmen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit davon aus, dass der mutmassliche Mörder – ein 33-jähriger Iraker – am 7. Juli 2020 gegen 17:00 Uhr mit einer in der Wohnung befindlichen, ungeöffneten Sektflasche gegen den Kopf von Gabriel V. schlug und diesem dadurch eine stark blutende Verletzung zufügte. Sodann soll sich der Tatverdächtige entschlossen haben, Gabriel V. zur Verdeckung der vorangegangenen Körperverletzung mittels weiterer Schläge mit der Sektflasche zu töten. Danach soll er die Wohnung seines Opfers durchsucht und mit mehreren Gegenständen von Gabriel V. verlassen haben. Überführt wurde der Iraker durch einen Schuhabdruck, der am Tatort gesichert und dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte. Der Iraker, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, räumte nach der ersten Vernehmung die Tat ein und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, da die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen wegen gefährlicher Körperverletzung, Mordes (Mordmerkmal Verdeckungsabsicht) und Diebstahls beantragte.