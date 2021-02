Pixabay: Caniceus

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) erweitert nun ihre Initiative, Migranten mit schlechten Deutschkenntnissen mithilfe von Dolmetschern über Corona aufzuklären: bei der seit Dezember mehrmals täglich angebotene Online-Beratung zu Sicherheitsmaßnahmen, Massentests und Impfungen stehen nun auch Ärzte Rede und Antwort.

Von Kornelia Kirchweger

Sie beantworten wichtige Fragen, etwa zum Corona-Infektionsrisiko, oder zur Einhaltung der neuen Maskenpflicht (FFP2-Masken). Zusätzlich gibt es Infos über die Virusmutanten, die Österreich aktuell beschäftigen.

Acht Dolmetsch-Sprachen

Die Online-Beratungen laufen auf Deutsch, wer die Sprache nicht genug beherrscht, hat einen Dolmetscher zur Verfügung. Angebotene Sprachen: Arabisch, Dari/Farsi, Somali und Englisch. Neu im Dolmetsch-Repertoire sind auch Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Türkisch.

Tests und Impfungen für alle

Am jüngsten Termin nahm – neben einer Gruppe 60 arabisch-sprechender Teilnehmer – auch Ministerin Raab selbst teil. Eine Ärztin beantwortete Fragen zur FFP2-Maskenpflicht und über die aktuellen Virusmutanten in Österreich. Sie klärte zudem über alle Hygienemaßnahmen zur Vermeidung einer Corona-Virus-Infektionen auf: Händewaschen, Abstand halten und korrektes Tragen der FFP2-Maske. Raab ist überzeugt: Personen mit geringen Deutschkenntnissen müssen die Möglichkeit haben, ihre Fragen zu Massentests und Impfungen direkt an Ärzte richten zu können. Denn, um wieder zur Normalität zurückkehren zu können, müssen sich alle Menschen in Österreich an die Regeln zur Eindämmung des Corona-Virus halten und das Testangebot sowie die Impfungen in Anspruch nehmen. Man könne das Virus nur gemeinsam besiegen.