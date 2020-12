Bild: Coronavirus - freepik; Gitarre - darkrider/lizenzfrei

Der Wind hat sich gedreht. Immer mehr Menschen sind aufgewacht, schließen sich dem Widerstand an und werden gegen die Pläne der Regierungen laut. Nun veröffentlichten die international bekannten Musiker Van Morrison und Eric Clapton Songs, in denen es um Freiheit und gegen Maßnahmenwahn geht. „Möchtet ihr Sklaven sein?“

Bereits im Herbst 2020 trat überraschend der weltberühmte Musiker Van Morrison in Rampenlicht und veröffentlichte seinen Anti-Lockdown-Songs Born to Be Free, No More Lockdown und As I Walked Out. Mit seinen Liedern protestiert er gegen die Corona-Politik der britischen Regierung.

No More Lockdown:

Born To Be Free:

As I Walked Out:

Auf Van Morrsion folgt jetzt Eric Clapton. Der legendäre Top-Musiker Eric Clapton hat nun ebenfalls einen bahnbrechenden Song veröffentlicht, der aus der Feder von Van Morrison stammt und in dem ebenfalls die Corona-Maßnahmen der Politiker stark kritisiert werden.

„Stand & Deliver“ von Eric Clapton (geschrieben von Van Morrison)

Van Morrison und Eric Clapton finden mit ihren Songs zu den Wurzeln zurück. Musik muss nicht politisch korrekt sein. Sie basiert auf Gefühlen und auf dem, was Menschen empfinden. Musik richtet sich gegen Ungerechtigkeit und gegen Wahnsinn, der gerade in der Politik häufig grassiert.

Es ist wünschenswert, dass sich weitere Musiker den beiden Legenden anschließen und ihre Stimme gegen unnötige Repressalien und Unterdrückung erheben.

Songtext von „Stand And Deliver“ (Steht auf und wehrt Euch):

Stand and deliver

You let them put the fear on you

Stand and deliver

But not a word you heard was true

But if there’s nothing you can say

There may be nothing you can do

Do you wanna be a free man

Or do you wanna be a slave?

Do you wanna be a free man

Or do you wanna be a slave?

Do you wanna wear these chains

Until you’re lying in the grave?

I don’t wanna be a pauper

And I don’t wanna be a prince

I don’t wanna be a pauper

And I don’t wanna be a prince

I just wanna do my job

Playing the blues for my friends

Magna Carta, Bill of Rights

The constitution, what’s it worth?

You know they’re gonna grind us down, ah

Until it really hurts

Is this a sovereign nation

Or just a police state?

You better look out, people

Before it gets too late

You wanna be your own driver

Or keep on flogging a dead horse?

You wanna be your own driver

Or keep on flogging a dead horse?

Do you wanna make it better

Or do you wanna make it worse?

Stand and deliver

You let them put the fear on you

Slow down the river

But not a word of it was true

If there’s nothing you can say

There may be nothing you can do

Stand and deliver

Stand and deliver

Dick Turpin wore a mask too