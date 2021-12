Symbolbild: Freepik

Es sind nur mehr neun Wochen, bis die schikanöse Impfpflicht in Österreich kommen soll. Beim Vorantreiben ihrer Propaganda vertraute die Regierung auch auf die „Vorbild-Wirkung“ von Sportlern. Nichtsdestotrotz nehmen einige auch prominente Sportler davon Abstand, sich der experimentellen Spritze zu unterziehen. ÖSV-Ass Franziska Gritsch verzichtete deshalb sogar auf zwei wichtige Weltcup-Rennen in Amerika. Ein US-Basketballprofi pfeift überhaupt auf sein Millionengehalt, um nicht am Experiment teilnehmen zu müssen! Vielleicht ist manchen von ihnen ja auch die ominöse Häufung plötzlicher Zusammenbrüche im Sport bekannt?

Junge, fitte Menschen kippen seit Beginn der Impf-Kampagne einfach um

Besonders Herzinfarkte und andere bekannte Nebenwirkungen gehäuft

Schon im Oktober 69 Fälle – im November waren es sogar über 100!

Die jüngsten Todesfälle in beiden Monaten waren erst zwölf Jahre alt

Mainstream weigert sich, einen Zusammenhang in Betracht zu ziehen

Oft Herzinfarkte: Häufung gerade bei jungen Sportlern

Seit Monaten werden der Spitzen- und Breitensport gleichermaßen von einer traurigen und schaurigen Serie plötzlicher medizinischer Notfälle heimgesucht. Scheinbar völlig fitte Menschen brechen auf dem Spielfeld, beim Training oder auf der Tribüne zusammen. Oft kommt jede Hilfe zu spät. Besonders schockierend: es sind häufig Herzbeschwerden, die ohne jede Vorwarnung auftreten. Auch Lungenembolien und Hirnvenenthrombosen finden sich unter den schrecklichen Meldungen. Erst vor wenigen Wochen schockierte der Herztod eines Spielers (24) in der heimischen Eishockey-Liga die Sportwelt.

Nicht in allen Fällen ist der Impfstatus bekannt – und doch befürchten viele Menschen einen Zusammenhang. Denn all diese medizinischen Notfall-Bilder gelten als mögliche schwere Nebenwirkungen der eilig entwickelten und bedingt zugelassenen Stoffe. Oder sind es Kollateral- und Folgeschäden der Lockdowns, weil die Menschen hoher körperlicher Belastung auf einmal nicht mehr gewachsen sind? Es ist jedenfalls eine Häufung, die so vor Corona bzw. der Impf-Kampagne nicht in diesem Ausmaß existierte.

Hunderte brachen beriets beim Sport zusammen

So oder so: Das beunruhigende Phänomen liegt offen auf dem Tisch. Wochenblick berichtete bereits mehrfach über die ominöse und tragische Häufung schwerer Notfälle, oftmals im sportlichen Umfeld (etwa hier, hier, hier und hier). Schon im Oktober konnten wir dabei mindestens 69 Fälle plötzlicher Zusammenbrüche ausfindig machen. Der Jüngste, der nicht überlebte, war damals erst 12 Jahre alt! In einigen Fällen war der zeitliche Zeitraum zwischen der Spike-Dosis und dem Zusammenbruch nur wenige Tage auseinander.

Und die Lage wird immer schrecklicher. Denn seit Anfang November wurden über 100 (!) solcher plötzlicher und unerwarteter Fälle bekannt. Und das sind nur jene Fälle, die mediale Aufmerksamkeit erfuhren. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein. Junge Menschen, die plötzlich aus dem Leben gerissen werden – und Politiker und Medien, die einen möglichen Zusammenhang mit den Gen-Spritzen nicht einmal in Erwägung ziehen. Auch diesmal war der jüngste Todesfall nur zwölf Jahre alt…

116 Fälle plötzlicher Zusammenbrüche im Umfeld von Sportveranstaltungen, die alleine im November bekannt wurden:

1.) Fußball: Premier League-Match FC Watford vs. Chelsea am 1.12.2021: Fan im Stadion erleidet Herzinfarkt. Spiel 25 min lang unterbrochen.

2.) Fußball: Auch beim Spiel Southampton vs. Leicester am 1.12.2021 bricht ein Fan mit Herzinfarkt zusammen.

3.) Rugby: Schottische Nationalspielerin Siobhan Cattigan mit nur 26 Jahren plötzlich verstorben. Meldung vom 1.12.2021.

4.) Fußball: Italien: Daniele Sassone (35), Spieler von Tecnocasa Cibeno, tot in der Wohnung aufgefunden worden – „plötzlicher medizinischer Notfall“. Meldung vom 1.12.2021.

5.) Volleyball: Latina, Italien: 43-jährige Volleyballspielerin Romina De Angelis bricht beim Spiel plötzlich zusammen und stirbt an einem Aneurysma. Meldung vom 1.12.2021.

6.) Fußball: Bei einem Heimspiel des VfL Leiferde Mitte November kollabiert ein Zuschauer mit Herzstillstand und kann durch eine Herzdruckmassage gerettet werden.

7.) Fußball: Beim Bezirksligaspiel FC Wetter gegen Schwelm am 28.11.2021 bricht der Wetterer Kapitän und Innenverteidiger Maik Wiggershaus (27) zusammen und muss offenbar wiederbelebt werden.

8.) Fußball: Mallorca: Jugendspieler von Sant Marcal kollabiert am 28.11.2021 mit schwerer Herz-Arrhythmie im Spiel gegen Atlético Rafal und wird ins Krankenhaus transportiert.

9.) Fußball: Jemeppe, Belgien: Beim Spiel am 28.11.2021 zwischen Jemeppe und Mazy erleidet ein 24-jähriger Spieler von Mazy einen Herzstillstand.

10.) Fußball: Der frühere ägyptische Fußballstar und TV-Moderator Islam Al-Shater, 28-facher Nationalspieler, erleidet bei einem Freundschaftsspiel am 28.11.2021 einen Herzinfarkt, woraufhin er sich einer Notoperation am Herzen unterziehen musste.

11.) Fußball: Mali: Spieler des Erstligisten Association Sportive Police Bamako (34) bricht nach Trainingseinheit mit Herzinfarkt zusammen – tot. Angehörige der Polizei gehören in vielen afrikanischen Ländern zu den ersten Geimpften. Meldung vom 29.11.2021.

12.) Fußball: Juniorentrainer des FC Brugg (Schweiz) und ehemaliger DDR-Spieler Dietmar Prause erleidet auf dem Weg zu einem Fußballmatch einen Herzinfarkt, an den Folgen verstorben. Meldung vom 30.11.2021.

13.) Laufen: 56-jähriger Teilnehmer des Halb-Marathons von Mar de Plata (Argentinien) erleidet Herzinfarkt und kann von einem Arzt wiederbelebt werden. Meldung vom 28.11.2021.

14.) Fußball: Bundesligapartie 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach am 27.11.2021: Vier Notarzteinsätze, darunter ein Fan mit Herzstillstand, der reanimiert werden musste.

15.) Fußball: Reggio Emilia, Italien: 35-jähriger Jugendfußball-Trainer tot im Bett aufgefunden worden. Auch er an einem „plötzlichen medizinischen Notfall“ verstorben. Meldung vom 30.11.2021.

16.) Tauchen: Treviso, Italien: Sport-Taucher erleidet beim Tauchgang unter Anleitung eines Lehrers einen tödlichen Herzstillstand. Defibrillatoreinsatz vergeblich. Meldung vom 28.11.2021.

17.) Fußball: Adama Traore von Tiraspol bricht beim Champions-League-Match gegen Real Madrid am 23.11.2021 ohne gegnerische Einwirkung mit Brustschmerzen zusammen, muss medizinisch behandelt und vom Platz geschleppt werden.

18.) Fußball: Monclova, Coahuila, Mexiko: 49-jähriger Fußballspieler Juan Antonio Camacho bricht während eines Matches ohnmächtig zusammen und stirbt auf dem Fußballplatz. Herzstillstand. Meldung vom 27.11.2021.

19.) Handball: Begegnung der Zweiten Handball-Bundesliga Hamm Westfalen gegen Eintracht Hagen am 26.11.2021 wegen eines medizinischen Notfalls unter den Zuschauern rund eine halbe Stunde unterbrochen.

20.) Laufen: Schottland: Laura Henderson starb „earlier this year“ (also: zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr) beim Joggen an einem plötzlichen Herzstillstand. Jetzt stiftet ihre Familie einen Defibrillator. Meldung vom 26.11.2021.

21.) Basketball: Philippinischer Basketballprofi Roider Cabrera kollabiert am 24.11.2021 während des Spiels Terrafirma Gyip gegen Barangay Ginebra und wird bewusstlos in die Klinik transportiert.

22.) Fußball: Charlie Wyke vom englischen Zweitligisten Wigan Athletic kollabiert im Training und wird ins Krankenhaus transportiert, wo er sich in „stabilem Zustand“ befinden soll. Meldung vom 25.11.2021.

23.) Fußball: Leon Taylor von englischen FC Darlaston Town (Walsall) mit 36 Jahren an plötzlichem medizinischem Notfall verstorben. Meldung vom 25.11.2021. Er hinterlässt Frau und zwei Kinder.

24.) Basketball: Beim Regionalliga-Heimspiel des BSV Wulfen (Dorsten) am 20.11.2021 erleidet eine junge Frau auf der Tribüne einen medizinischen Notfall und muss vom Teamarzt behandelt werden.

25.) Fußball: Südafrika: Der Schulleiter der Queensburgh High School, in seiner Freizeit Fußball-Torhüter, stirbt während eines Freundschaftsspiels an einem „massiven Herzanfall“. Meldung vom 24.11.2021.

26.) Fußball: Der 15-jährige Schüler Jacob Fagg-Mc Laughlin bricht am 21.8.2021 – wie erst jetzt am 24.11.2021 vermeldet – bei einer Partie im Mareeba United Football Club unweit von Cairns (Australien) mit einem Herzinfarkt zusammen und wird von seinen Eltern gerettet.

27.) Fußball: Türkei: Fan von Fenerbahce Istanbul stirbt während Partie seines Clubs an einem Herzinfarkt. Meldung vom 22.11.2021.

28.) Fußball: 54-jähriger Carabiniere stirbt in Teramo nach einer Fußballpartie mit Freunden an einem Herzinfarkt. Meldung vom 21.11.2021.

29.) Fußball: Panama: Fußballprofi stirbt mit 27 Jahren an einem „Hirninfarkt“. Meldung vom 22.11.2021.

30.) Fußball: Castellón, Provinz Valencia, Spanien: 12-jähriger Fußballspieler vermutlich beim Training gestorben. Meldung vom 22.11.2021.

31.) Fußball: Riuler de Oliveira Faustino („Riuler“), ehemaliger brasilianischer Jugend-Nationalspieler, mit 23 Jahren plötzlich und unerwartet einem Herzinfarkt erlegen. Der Spielehersteller EA Sports reagierte übrigens darauf, indem sie ihn einfach aus dem Computer-Spiel entfernen ließen. Meldung vom 23.11.2021.

32.) Judo: Bruder des italienischen Judo-Olympiasiegers Fabio Basile, Michele Basile, selbst erfolgreicher Judoka, mit nur 31 Jahren leblos in der Wohnung aufgefunden worden. Autopsie angeordnet, „medizinischer Notfall“ wahrscheinlich. Meldung vom 23.11.2021.

33.) Fußball: Der schottische Fußballprofi John Fleck von Sheffield United kollabiert am 23.11.2021 im Match gegen Reading und wird in kritischem Zustand ins Krankenhaus transportiert.

34.) Reitsport: Nantes, Frankreich: Jockey stirbt mitten im Rennen an Herzstillstand. Meldung vom 15.11.2021.

35.) Fußball: Ovideo, Spanien: In der Regionalliga-Partie Ovideo vs. La Manjoya kollabiert ein 21-jähriger Spieler mit Herzstillstand und kann erst nach Eintreffen der Rettungskräfte wiederbelebt werden. Spielabbruch. Meldung vom 21.11.2021.

36.) Basketball: Der spanische Basketballprofi Marc García (25) von San Pablo Burgos musste sich wegen am Beginn der Saison plötzlich aufgetretenen Herzproblemen kürzlich einer Ablations-Operation unterziehen. Meldung vom 21.11.2021.

37.) Fußball: Treviso, Italien: Ca. 20-jähriger Schiedsrichter kollabiert in der zweiten Halbzeit des U17- Spiels zwischen Postioma Porcellengo und Fossalunga und wird ins Krankenhaus transportiert. Meldung vom 21.11.2021.

38.) Fußball: Genua, Italien: Bei einem Jugendmatch muss ein Spieler wegen eines medizinischen Notfalls rettungsärztlich versorgt werden. Meldung vom 21.11.2021.

39.) Fußball: Der ehemalige Erstligaspieler Marco Moras von Arzignano erleidet in der Partie gegen Luparense einen medizinischen Notfall und muss ins Krankenhaus transportiert werden. Meldung vom 19.11.2021.

40.) Basketball: New Jersey, USA: 14-jähriger Schüler bricht beim Basketballspielen tot zusammen. Meldung vom 22.11.2021. Der dritte minderjährige Schüler, der innerhalb von sechs Tagen in den USA beim Basketballspielen einen tödlichen Herzstillstand erleidet.

41.) Fußball: Bei der Seria A-Begegnung zwischen Fiorentina und Milan erleidet ein Zuschauer einen Herzstillstand. Sanitäter versuchen eine halbe Stunde lang, ihn wiederzubeleben, bevor er „in verzweifelter Lage“ ins Krankenhaus transportiert wird. Meldung vom 20.11.2021.

42.) Fußball: Caronno Pertusella, Provinz Varese, Italien: Fußballtraining muss abgebrochen werden, weil ein Vereinsmitarbeiter im Stadion kollabiert und ins Krankenhaus transportiert werden muss. Meldung vom 23.11.2021.

43.) Fußball: Italien: Schiedsrichter bricht Partie Area Calcio Alba Roero vs. Langa nach 20 Minuten ab, weil er selbst einen gesundheitlichen Notfalls erleidet. Meldung vom 21.11.2021.

44.) Basketball: College Basketball Coach kollabiert während Spiel und muss ins Krankenhaus transportiert werden. Meldung vom 23.11.2021.

45.) Fußball: Villa Carlos Paz, Argentinien: Fußballspieler bricht bei Turnier zusammen und stirbt. Meldung vom 30. Oktober 2021.

46.) Schulsport: Ciudad Bolívar, Kolumbien: 16-jähriger Schüler bricht beim Sport-Unterricht zusammen und stirbt. Meldung vom 26.10.2021.

47.) Fußball: Quilmes, Argentinien: 12-jähriger Junge stirbt beim Fußballspielen in der Schule den „Sekundentod“. Meldung vom 16.11.2021.

48.) Workout: Villa Alemana, Valparaíso, Chile: 17-Jährige erliegt plötzlichem Herzstillstand im Fitnessstudio. Meldung vom 17.11.2021.

49.) Handball: Drittligaspiel HG Saarlouis gegen SV Zweibrücken am 20.11.2021: Hallenräumung wegen des Zusammenbruchs eines Zuschauers mit Herzstillstand.

50.) Workout: Palma de Mallorca: Ein Mann „mittleren Alters“ bricht im Fitnessstudio mit

Herzstillstand zusammen und kann nicht wiederbelebt werden. Meldung vom 22.10.2021.

51.) Workout: Villa de Álvarez, Colima, Mexiko: Eine 35-jährige Frau stirbt im Fitnessstudio an einem Myokard-Infarkt. Meldung vom 22.10.2021.

52.) Workout: North Carolina, USA: Der 37-jährige Soldat Calvin T. Rockward stirbt bei einer Sportübung an einem „unvorhergesehenem medizinischen Ereignis“. Meldung vom 29.10.2021.

53.) Laufen: Lira City, Uganda: 28-jähriger Polizei-Bewerber, bricht beim 5-km-Lauf tot zusammen. Meldung von Oktober 2021. Die Impfkampagne in Uganda priorisiert Polizeibeamte.

54.) Mountainbiking: Friaul, Italien: Mountainbiker Guglielmo Antonutti stirbt an Anstieg an „medizinischem Notfall“. Die Sanitäter des Rettungshubschraubers können ihn nicht wiederbeleben. Meldung vom 20.11.2021.

55.) Laufen: Vigevano, Italien: 47-jähriger Jogger von einem Fahrradfahrer tot aufgefunden worden. Todesursache ein medizinischer Notfall. Meldung vom 20.11.2021.

56.) Kampfsport: Fratta Todina, Umbrien, Italien: Stefano Marconi (55), Karate-Lehrer, stirbt beim Training an „plötzlichem medizinischen Notfall“. Meldung vom 21.11.2021.

57.) Fußball: 58-jähriger nordirischer Fan stirbt kurz vor der Partie Nordirland-Italien an Herzstillstand unweit des Windsor Park-Stadions. Meldung vom 20.11.2021.

58.) Laufen: Treviso, Italien: Michele De Vecchi am 17.11.2021 mit 25 Jahren an einem Herzstillstand beim Gebirgslauf völlig überraschend verstorben.

59.) Basketball: Der serbische Basketballprofi Stevan Jelovac von AEK Athen bricht im Training mit Schlaganfall zusammen. In kritischem Zustand. Meldung vom 16.11.2021.

60.) Fußball: Der kolumbianische Stürmer Wilson Morelo des argentinischen Erstligisten Colón Santa Fe wird in der Partie gegen Patronato Paraná am 1.11.2021 wegen gesundheitlicher Beschwerden ausgewechselt und bricht in der Kabine zusammen. Laut Video-Beschreibung war es eine „allergische Reaktion“ – worauf, ist nicht bekannt.

61.) Motorsport: Spanischer Moto3-Weltmeister Pedro Acosta bricht am 18.11.2021 bei einem Empfang in Murcia während seiner Rede bewusstlos zusammen. (Video)

Pedro Acosta ha sufrido un desmayo hoy en su recepción en el Palacio de San Esteban. López Miras ha evitado que cayera y el joven piloto se ha repuesto enseguida

+INFO en 7Noticias y en la web⬇⬇https://t.co/zuI2P5bMOu pic.twitter.com/N2XjCRcjqe — La 7 TV (@La7_tv) November 18, 2021

62.) Basketball: Profi-Partie am 18.11.2021 zwischen Perfumerías Avenida Salamanca und Ensino Lugo: Marina Lizarazu aus Lugo bricht auf der Ersatzbank zusammen und wird in die Universitätsklinik transportiert. Herzstillstand zumindest ausgeschlossen.

63.) Fußball: Nachtrag vom 29. August: In der Oberliga Steiermark bricht während des Spiels SV Tobelbad vs. USV Gabersdorf der Angehörige eines Spielers zusammen. Helikoptereinsatz. Nach einstündigen Wiederbelebungsmaßnahmen Spiel abgebrochen.

64.) Fußball: Spielabbruch im Kreispokal. Spieler weist an Schlaganfall erinnernde Symptomatik auf und wird in Klinik gebracht. Meldung vom 15.11.2021.

65.) Basketball: New York: 15-jähriger Schüler Carmyne Pascall Payton bricht ohne Vorerkrankungen bei Basketballturnier mit Herzstillstand zusammen und stirbt. Meldung vom 19.11.2021.

66.) Tischtennis: Parcé-sur-Sarthe, Frankeich: Ein etwa 50-jähriger Tischtennisspieler erleidet am 12.11.2021 beim Match einen Herzstillstand und kann dank eines Defibrillators gerade noch gerettet werden.

67.) Laufen: 27-jähriger Teilnehmer des 20-km-Laufs Behobia-San Sebastián, Héctor Vilellas Soro, bricht mit Herzstillstand zusammen und stirbt. Meldung vom 18.11.2021.

68.) Basketball: Michigan, USA: Jaylen Mitchell, Middle-School-Schüler, bricht bei Basketballturnier zusammen, stirbt im Krankenhaus. Meldung vom 16.11.2021.

69.) Fußball: Elfenbeinküste: Spieler des FC Mouna bricht im Training zusammen und stirbt im Krankenhaus. Meldung vom 15.11.2021.

70.) Laufen: Villa Literno, Italien: 58-jähriger Jogger ruft am 14.11.2021 um Hilfe, bricht zusammen und stirbt.

71.) Fußball: 19-jähriger Fußballspieler bricht nach Spiel in der Kabine zusammen. „Es kann (…) eine Reaktion auf seine Corona-Impfung sein (…)“, sagte Eilenburgs Trainer Nico Knaubel. Meldung vom 12.11.2021.

72.) Fußball: U-14-Trainer vom FC Basel bricht während der Partie gegen den FC Zürich am 13.11.2021 mit Herzstillstand zusammen, muss reanimiert werden, wird ins Universitätsspital Basel transportiert.

73.) Fußball: Galizien, Spanien: Ezequiel Martínez Canosa (20) bricht in der Partie Fisterra vs. Puebla am 7.11.2021 mit Herzproblemen zusammen, wird von einem Linienrichter mit Sanitäterausbildung gerettet und in die Klinik transportiert.

74.) Fußball: Trainer der SpVgg Detter-Weißenbach (Rhön), Anästhesiepfleger und Familienvater mit 40 Jahren, „plötzlich“ verstorben. Meldung vom 11.11.2021.

75.) Fußball: Paraguay: Jony López (16) vom Club del Este (Ciudad del Este) bricht beim Training plötzlich zusammen und stirbt an Herzstillstand. Meldung vom 13.11.2021. Der zweite solche Fall in Paraguay innerhalb einer Woche.

76.) Schulsport: Brindisi, Italien: Sanitäterin rettet mit Herzmassage und Defibrillator das Leben eines 18-jährigen Schülers, der im Sportunterricht mit Herzstillstand zusammengebrochen war.

77.) Kampfsport: East Grinstead, England: 46-jähriger Kampfsportlehrer Mark Hobbs bricht während Trainingseinheit mit Herzstillstand zusammen. Kann nach zwanzig Minuten von seinen Schülern wiederbelebt werden. Meldung vom 8.11.2021.

78.) Fußball: Mitten im Spiel der SG Olympia Leipzig II gegen die SG Sternburg Lützschena-Stahmeln/TSG Wahren bricht der Gästetrainer Marcel Herder zusammen. Das Spiel muss abgebrochen werden. Meldung vom 11.10.2021.

79.) Fußball: Spielabbruch beim Frauenpokalspiel Einheit Bad Berka gegen 1. FFC Saalfeld am 7.11.2021 nach zwanzig Minuten wegen gesundheitlicher Probleme des Schiedsrichters.

80.) Fußball: Covid-geimpfter Spieler erleidet bei einem Kreispokalspiel im November 2021 einen Schlaganfall und wird mit Ambulanz ins Krankenhaus transportiert. Spielabbruch.

81.) Fußball: Piansano, Latium, Italien: Adenan Jajov (30), athletisch und bislang gesund, stirbt am 7.11.2021, drei Tage nach seiner zweiten Dosis Pfizer/Biontech, während eines Fußballspiels an einer Hirnblutung.

82.) Football: Georgia, USA: Minderjähriger Highschool-Football-Spieler Isaiah Banks überraschend am 7.11.2021 an einem „nicht mit dem Football zusammenhängenden medizinischen Problem“ verstorben.

83.) Workout: Marchirolo, Italien: 48-jähriger Mann bricht im Fitness-Studio mit Herzstillstand zusammen. Per Rettungshubschrauber in die Klinik transportiert. Meldung vom 9.11.2021.

84.) Workout: Der US-Bodybuilder Kali Muscle (46) erleidet schweren Herzinfarkt. Meldung vom 9.11.2021.

85.) Fußball: Die 26-jährige norwegische Fußballspielerin Caroline Graham Hansen wird wegen Herzproblemen vorläufig vom aktiven Sport gesperrt.

86.) Fußball: Nelson Solano, Spieler von Primero de Marzo San Antonio aus Paraguay, mit 21 Jahren während einer Partie der Regionalliga Süd an einem Herzinfarkt verstorben. Meldung vom 7.11.2021.

87.) Fußball: Beim Spiel der Landesliga Staffel 2 NRW FC Arpe/Wormbach gegen BSV Menden am 6.11.2021 kollabiert ein Spieler aus Menden ohne gegnerische Einwirkung und wird vom Notarzt ins Krankenhaus transportiert.

88.) Fußball: Bei einem Jugend-Erstligapiel in Israel zwischen Gadna Tel Aviv Yehuda und Maccabi Jaffa kollabiert ein Spieler der Heimmannschaft ohne gegnerische Einwirkung auf dem Feld. Er bittet noch einen gegnerischen Spieler, Hilfe zu rufen. Kämpft jetzt im künstlichen Koma auf der Intensivstation um sein Leben. Meldung vom 6.11.2021.

89.) Football: Houston High School Footballspieler Jamarcus Hall mit 16 Jahren plötzlich verstorben – offenbar tot im Bett aufgefunden worden. Spiel verschoben. Meldung vom 5.11.2021.

90.) Baseball: Italien: Spieler und Trainer der Baseball-Mannschaft Carega Park Rangers nach der Aufstiegsfeier mit 40 Jahren an einem „plötzlichen medizinischen Notfall“ nachts verstorben. Meldung vom 11.10.2021.

91.) Workout: Avezzano, Italien: 67-jähriger ehemaliger Präsident des Fußballvereins Avezzano Calcio erleidet tödlichen Herzinfarkt im Fitness-Studio. Meldung vom 5.11.2021.

92.) Fußball: Nachtrag vom Juli: Beim Testspiel zwischen dem SV Olympia Schlanstedt und Germania Kroppenstedt bricht der 36-jährige Schlanstedter Spieler Nicky Dalibor mit Herzstillstand zusammen und muss auf dem Platz reanimiert werden. Geschehen Anfang Oktober 2021.

93.) Fußball: Während der Begegnung der Segunda División zwischen Real Valladolid und Mirandés am 6.11.2021 erleidet ein Fan einen Herzstillstand und verstirbt im Krankenhaus.

94.) Fußball: Laboulaye, Argentinien: 32-jähriger Fußballspieler stirbt an seltener Autoimmun-Thrombozytopenie, einer anerkannten Nebenwirkung von Covid-Impfungen. Nach dem Tod von Ronald Biblione wird der Ligaspieltag abgesagt. Meldung vom 28.10.2021.

95.) Basketball: Bei einem Basketballturnier in Paraná, Argentinien, stirbt der Spieler Carlos Mario Brummich von den Yeti Gutiérrez de Santa Fe mitten in einer Partie an einem Herzinfarkt. Meldung vom 5.11.2021.

96.) Handball: 23-jähriger Bruder des HSV-Bundesliga-Handballspielers Thies Bergemann bricht am 31. Oktober 2021 beim Heimspiel gegen Melsungen auf der Tribüne zusammen: Spielabbruch. Schicksal ungewiss. Zweites Wochenende mit Spielabbruch in Folge in der Handball-Bundesliga.

97.) Triathlon: Triathlonstar aus Frankreich mit Lungenembolie nach Moderna-Impfungen.

Karriereende droht. Meldung vom 29.9.2021.

98.) Football: 25-jähriger Football Spieler der Universität von Ottawa (Kanada) bricht nach Match in der Umkleidekabine zusammen und stirbt. An seiner Hochschule besteht Covid-Impfpflicht, die erste Injektion war zum 7.9.2021 fällig. Meldung vom 22.9.2021.

99.) Radsport: 22-jährige belgische Nachwuchshoffnung im Radsport erleidet lebensgefährlichen Herzschaden durch Pfizer-Biontech-Injektionen und muss Karriere beenden. Während eines Rennens ins Krankenhaus transportiert worden.

100.) Fußball: Isländischer Fußballprofi (28) bricht bei Zweitliga-Begegnung in Norwegen am 1.November 2021 mit Herzstillstand zusammen.

101.) Eishockey: Blaine, Minnesota, USA: High School Eishockey-Spielerin bricht während Spiel am 31.10.2021 ohne gegnerische Einwirkung zusammen und muss wiederbelebt werden.

102.) Fußball: Fußballprofi Pierre-Emil Hojbjerg hilft einem Mann, der nach dem Premier-League-Spiel zwischen Tottenham und Manchester am 30.10.2021 unweit des Stadions kollabiert war. Dies war schon der dritte Zusammenbruch beim Fußball, den Hojbjerg in den vergangenen fünf Monaten miterleben musste.

103.) Laufen: Argentinien: Teilnehmer eines Langstreckenlaufs im Capilla del Monte stirbt unmittelbar nach dem Rennen. Meldung vom 31.10.2021.

104.) Fußball: Regionalliga-Partie SpVgg Bayreuth gegen TSV Rain am Lech am 30. Oktober 2021: Kapitän der Heimmannschaft Benedikt Kirsch kollabiert ohne gegnerische Einwirkung und wird ins Krankenhaus transportiert. Spiel unterbrochen, später fortgesetzt.

105.) Fußball: Bochum: Fan kollabiert nach dem DFB-Pokalspiel gegen Augsburg am 27.10.2021 im Stadion und verstirbt wenige Tage später im Krankenhaus.

106.) Fußball: Bei der Zweitliga-Begegnung zwischen Real Oviedo und dem FC Málaga am 31.10.2021 bricht ein Fan im Stadion zusammen und verstirbt einige Tage später im Krankenhaus.

107.) Fußball: Edwin Gevers aus den Niederlanden (50) brach am 10. April 2021 – wie erst jetzt vermeldet – bei einem AH-Spiel mit Herzstillstand zusammen und konnte von seinen Mitspielern gerettet werden.

108.) Football: High School-Football-Spieler bricht im Training wohl mit Herzstillstand zusammen, kämpft auf der Intensivstation um sein Leben. Später verstorben. Meldung vom 29.10.2021.

109.) Fußball: Cangas de Morazzo, Galizien, Spanien: AH-Spieler stirbt mit 57 Jahren beim Fußballtraining an Herz-Kreislaufstillstand. Meldung vom 25.10.2021.

110.) Eishockey: Erstligaspiel zwischen Dornbirn und den Bratislava Capitals abgebrochen, nachdem der 24-jähriger slowakische Profi Sadecky ohne gegnerische Einwirkung zusammenbrach und in die Intensivstation transportiert werden musste. Meldung vom 29.10.2021. Nachtrag: Der Spieler ist inzwischen verstorben.

111.) Fußball: Der argentinische Nationalspieler Sergio Aguero vom FC Barcelona greift sich während des Spiels gegen Alaves am 30.10.2021 an die Brust, sinkt zu Boden und wird mit Herzproblemen zur Untersuchung ins Krankenhaus transportiert. Aguero hatte zuvor seine Covid-Impfung öffentlich gemacht.

112.) Fußball: Am 23. Oktober 2021 wird Francois Dupire, Fußballspieler des RC Salouel-Saleux aus der Picardie (Frankreich) dafür ausgezeichnet, dass er am 17. Juli 2021 das Leben seines Mannschaftskameraden Frédéric Loth rettete, der im Training mit Herzstillstand zusammengebrochen war.

113.) Fußball: Beim Spiel der italienischen dritten Liga (Seria C) zwischen Viterbo und Ancona am 30.10.2021 bricht ein Zuschauer auf der Tribüne bewusstlos zusammen und wird ins Krankenhaus transportiert. Partie wird unterbrochen.

114.) Fußball: Yvetot, Normandie, Frankreich: Spieler von AS Ourville-en-Caux bricht nach der Partie beim AC Yvetot am 31.10.2021 in der Kabine mit Herzstillstand zusammen. Herzdruckmassage, Defibrillator, Helikoptereinsatz.

115.) Basketball: Doudou Faye, 35-jähriger Basketballprofi aus dem Senegal, der für Stade Sportif Sfaxien in Sfax/Tunesien spielte, ist nach Angaben seines Vereins am 30.10. 2021 an Herzversagen verstorben, möglicherweise während des Trainings. Das Spiel am Tag darauf wurde abgesagt.

116.) Laufen: Argentinien: Teilnehmer des Marathons von Santo Tomé kollabiert und verstorben. Meldung vom 30.10.2021.

