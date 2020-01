Bild: iStock, andriano_cz

Einen großen Erfolg für die ÖVP gab es bei den Landtagswahlen in Niederösterreich. Insgesamt wurde am Sonntag in 567 Gemeinden gewählt, 367 sind ausgezählt: Es zeichnet sich ab, dass die ÖVP mit 314 Mehrheiten klarer Sieger ist. 49 Gemeinden gingen für an SPÖ, vier an Bürgerlisten.



In Gmünd überholte die ÖVP erstmals die SPÖ. Die stellte schon bisher mit Helga Rosenmayer die Bürgermeisterin, den sie behalten wird. In Melk baute die ÖVP die absolute Mehrheit aus. Die grüne Bürgerliste belegt wie schon bei der Wahl 2015 den zweiten Platz. Dritter wurde die SPÖ. In Ybbs an der Donau konnten die Sozialdemokraten mit 52,13 Prozent einen klaren Wahlsieg erringen. Dahinter liegen die ÖVP mit 36,14 Prozent, die FPÖ-Liste mit 6,17 Prozent und die Bürgerliste mit 5,56 Prozent.

Herbe FP-Verluste in Amstetten

In Amstetten legte die ÖVP-Liste um 18,38 Prozentpunkte zu und erreicht 42,98 Prozent und 19 Mandate. Die SPÖ-Liste verliert 9,25 Prozentpunkte, kommt auf 37,20 Prozent und 16 Mandate. Die FPÖ verlor hier mehr als elf Prozent und kam auf 5,2 Prozent der Stimmen. Die Freiheitliche Partei hat nach ersten Ergebnissen verloren. Noch fehlen jedoch die Auszählungsergebnisse von Städten wie etwa Klosterneuburg oder Wiener Neustadt.