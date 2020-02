US-Präsident Donald Trump hat kürzlich Europa davor gewarnt, seine Kultur wegen der Zuwanderung zu verlieren. Denn über eine Million Migranten aus fremden Kulturen auf den Kontinent zu holen „verändert die Struktur von Europa“ auf Dauer – „und das ist kein guter Weg“.

Ein Kommentar von Kornelia Kirchweger

…nicht mehr rückgängig zu machen

Das schmerze auch ihn, denn er liebe die Länder Europas. „Vergessen Sie nicht, ich bin ein Produkt der EU, zwischen Schottland und Deutschland….mein Vater Deutscher, meine Mutter Schottin“, sagte er. In seinem Interview mit der britischen Zeitung „The Sun“ machte sich Trump Gedanken über die europäischen Führer, die so viele Migranten aus dem Mittleren Osten und Afrika in ihre Länder ließen. Was in Europa geschah, diese Zuwanderung zuzulassen, war eine Schande, sagte er. Das habe Europa völlig verändert. Geschieht hier nicht rasch etwas, wird Europa niemals wieder so sein wie es war, und das meine er nicht im positiven Sinn.

Londoner Bürgermeister an Trump: „…weißer Nationalist“

Kritische Worte, in diesem Zusammenhang, fand Trump erneut für die schlimme Sicherheitssituation in London. Wochenblick berichtete. DeBürgermeister Sadiq Khan (mit pakistanischen Wurzeln), habe weder den Terrorismus, noch die schrecklichen Vorfällen, wie etwa die Messerkriminalität, im Griff. Umgekehrt ist auch linke Bürgermister nicht gut auf Trump zu sprechen. Er bezeichnete den US-Präsidenten einmal als „globales Aushängeschild für weißen Nationalismus“. Seinen „Chef“, den britischen Premier Boris Johnson, Frankreichs Marine Le Pen und Ungarns Viktor Orban nannte er vor einiger Zeit „Rechtsextremisten“.