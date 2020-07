Bild: White House

Zu Ende seiner ersten Amtszeit gibt Präsident Trump noch einmal ordentlich Gas: Gleich mehrere mutige politische Maßnahmen bringen den Amtsinhaber in eine Position, in der zumindest die Stammwählerschaft positive Bilanz ziehen könnte.

Der Bau der im letzten Wahlkampf groß angekündigten Mauer zu Mexiko geriet zuletzt Corona-bedingt ins Stocken, erst etwa 200 Kilometer befinden sich in Arbeit.

Das Ringen um die Wiederwahl hat aber längst begonnen – und das Establishment legt sich ins Zeug, um diese zu verhindern.

Immer mehr konservative Stimmen werden in sozialen Medien gesperrt, der Milliardär George Soros pumpt Zigmillionen Dollar in linke Initiativen, NGOs und Think-Thanks.

Trump reagierte mit großen Ankündigungen und Schritten von einiger Tragweite.

So leitete er in der Vorwoche den US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO wegen deren umstrittener Rolle in der Corona-Krise in die Wege. Zudem machte er sich für die Durchsetzung eines bereits bestehenden Gesetzes gegen Denkmalstürmer mit Strafandrohung von bis zu zehn Jahren Haft stark.

Er unterschrieb eine Verordnung, die sozialen Netzwerken die Zensur unliebsamer Meinungen verbietet und möchte linken Unis das Geld streichen. Weiters will er die linksautonome Antifa als Terrorgruppe verbieten. Unterstützer hoffen, dass es nicht nur bei diesbezüglichen Ankündigungen bleibt und seine Maßnahmen ihre Wirkung entfalten können.