Nach drei Nächten im Krankenhaus kehrte US-Präsident Donald Trump (74) am Montag Abend zurück ins Weiße Haus. In einer heroischen Geste nahm er die Corona-Maske vom Balkon des Weißen Hauses ab.

Wie zuvor in einem Tweet angekündigt, verließ Trump das Krankenhaus Montag Abend gegen 18.30 Uhr Ortszeit (Österreich: 00.30 Uhr). Er fühle sich „wirklich gut“ und riet den Amerikanern: „Habt keine Angst vor Covid! Lasst es nicht euer Leben dominieren! Unter der Trump-Administration haben wir gute Medikamente entwickelt und unser Fachwissen ausgebaut. Ich fühle mich besser, als vor 20 Jahren!“

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Medien zeigen sich entrüstet

Die linksliberalen Medien sind ganz außer sich. Auf seinem Weg aus dem Krankenhaus wird Donald Trump noch hysterisch von einem Journalisten gefragt: „Sind Sie ein Superspreader?“

Here’s video of Trump leaving Walter Reed and ignoring a question about „do you think you are a superspreader, Mr. President?“ pic.twitter.com/zbaGMSHYd1 — Aaron Rupar (@atrupar) October 5, 2020

Nach nur drei Nächten verließ der 74-jährige US-Präsident das Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Maryland.

Das Corona-Virus konnte dem US-Präsidenten offenbar nichts anhaben. Er fühle sich großartig, besser als 20 Jahre zuvor, erklärte Trump. Er kündigte bereits an, am nächsten TV-Duell anlässlich der kommenden Präsidentschaftswahl gegen Joe Biden (Demokraten) teilzunehmen. Es soll bereits in zehn Tagen stattfinden.

Trump nahm demonstrativ die Maske ab

Nachdem Donald Trump im Weißen Haus ankam, demonstrierte er seinen Sieg über die Angst vor dem Corona-Virus. Er nahm seine Mund-Nasen-Schutz-Maske ab und steckte sie in seine Tasche. Linke Medien reagieren ganz empört auf Trumps kühne Geste.

Trump immediately took his mask off when he got back to the White House pic.twitter.com/WyIOUSb6Gc — Aaron Rupar (@atrupar) October 5, 2020

Danach zeigte der US-Präsident beide Daumen nach oben. Auch als 74-Jähriger ließ er sich nicht vom „Corona-Virus“ einschüchtern.

Here’s a better look at Trump immediately taking off his mask when he reached the White House. It looks like he motioned for photographers to come up near him and take photos. 😳 pic.twitter.com/plrGtkJZP6 — Aaron Rupar (@atrupar) October 5, 2020