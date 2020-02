Bild: OEFJ

Tschechien will die illegale Migration verhindern. Dafür stellt die Regierung 5,3 Millionen Euro (135 Millionen Tschechische Kronen) für europäische Länder auf der Balkanroute, die mit dem Zustrom von Migranten zu kämpfen haben, zur Verfügung.

Länder wie Jordanien oder Libyen werden ebenfalls unterstützt. Das Regierungskabinett bestätigte einen Vorschlag für ein Konzept, der vom Innenministerium formuliert wurde. Die Zahl der Migranten auf der Balkanroute und der Ostmittelmeerroute sei gegenüber dem Jahr 2019 um 53 Prozent gestiegen.

Bereits dieses Jahr warnte der bosnische Sicherheitsminister Fahrudin Radoncic vor einer Welle von 100.000 Migranten, die nach Europa einreisen werde. In Griechenland schlagen sich die Behörden währenddessen tagtäglich mit der Unterbringung und Bearbeitung von tausenden Boots-Migranten auseinander.

📺 | Residents of two Greek islands clash with riot police as authorities push ahead with plans to build new migrant camps on the already saturated islands where tens of thousands of migrants have landed in the last decade.

They've had enough and who can blame them? Very sad! 🇬🇷 pic.twitter.com/z7yZnQDvjv

— Leave.EU (@LeaveEUOfficial) February 25, 2020