Bild: ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com

Warum, so fragen sich nicht nur viele „Wochenblick“-Leser, geniert und empört sich nicht bereits ganz Österreich über diese türkis-schwarze Bundesregierung?

Von Kurt Guggenbichler

Werbung

Vielleicht weil die öffentliche Meinung das eklatante Fehlverhalten der machtbesessenen Riege von Kurz & Co. weitgehend ignoriert und verschweigt? Dabei müsste eigentlich großes Fremdschämen angesagt sein. Doch vielen scheinen Anstand, Moral und Gesetzestreue unserer Bundesregierung weitgehend egal zu sein.

Auch von den Politikern der alten, schwarzen ÖVP, unter denen noch viele anständige Menschen zu finden sind, ist nichts zu hören. Groß war die öffentliche Erregung, als H. C. Strache in Ibiza in nicht mehr ganz nüchternem Zustand darüber schwadronierte, was man alles tun könnte, um in Österreich zu mehr politischer Macht und zu größerem Einfluss zu kommen.

Zack, zack, zack, die Gunst der Kronen-Zeitung gekauft

Sebastian Kurz dürfte gut zugehört haben, denn über seinen Freund Renè Benko hat er sich die Gunst der Kronen-Zeitung – zack, zack, zack – gesichert. Mittlerweile weiß man auch, dass Kurz über den neuen ORF-Generaldirektor Weißmann auch das öffentliche Fernsehen unter seine Kontrolle gebracht hat.

Für die demnächst zu erwartende saftige Gebührenerhöhung werden die Fernsehzuschauer künftig statt mit roter Propaganda mit türkis-schwarzen Verheißungen „belohnt“ werden – schöne neue TV-Welt.

Das könnte Sie auch interessieren: