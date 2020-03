Fotó: Hornyák Dániel / Copyrighted free use

Ungarns Entscheidung, bis auf weiteres Migranten keinen Zutritt zu den Transitzonen zu gewähren, (wo sie einen Asylantrag stellen können), um eine Ausbreitung des Corona Virus zu vermeiden, wird jetzt von Brüssel als überzogene Maßnahme kritisiert. Solche Schritte müssen der Schwere des Risikos entsprechen. In jedem Fall sei davor die EU zu informieren, sagte ein Sprecher der EU-Kommission.

Ein Kommentar von Kornelia Kirchweger

Corona-Gefahr aus dem Iran

Ungarn lässt bis auf weiteres Migranten nicht in die Transitzone an der südlichen Grenze, weil es einen „vorhersehbaren Zusammenhang zwischen dem neuen Corona-Virus und Migration“ gebe, sagte der ungarische Berater für Innere Sicherheit, György Bakondi, vergangenen Sonntag. Denn die meisten illegalen Migranten kommen aus dem oder über den Iran, wo gerade das COVID-19 Virus besonders wütet. In Ungarn gibt es bisher noch keinen registrierte Corona-Fall.

EU-Asylrecht erlaubt keine Rückweisung

EU-Migrationssprecher Adalbert Jahnz sieht das anders. Er unterstellte Ungarn überzogenes Vorgehen: bevor man so etwas mache, müsse man das Risiko einschätzen und wissenschaftlichen Rat einholen. Die Maßnahmen müssten dem Risiko angepasst sein und seien mit den EU-Staaten zu koordinieren. Zudem müsse das im Einklang mit dem „Nicht-Zurückweisungs-Prinzip“ des EU-Asylrechts stehen. Demnach darf es also keine Zurückweisung von Asylwerbern geben, auch nicht unter Berufung auf die Corona-Gefahr.

Schengen-Raum immun gegen Corona?

Die EU empfehle daher, die Reisefreiheit wegen des Corona-Virus nicht einzuschränken. Dies im Einklang mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Jene Mitgliedsstaaten, die über die äußeren Grenzen der EU wachen, dürfen den Zutritt auf ihr Gebiet unter Berufung auf die öffentliche Gesundheit verwehren. Es könne auch Grenzkontrollen im inneren der EU geben, die EU müsse aber vorher darüber informiert werden.

Man muss sich also fragen: ist er jetzt so gefährlich, oder nicht? Der Corona Virus. Einerseits schotet man ganze Regionen, Hotels oder Schulen ab, manche Länder lassen Reisende etwa aus China, Südkorea oder Italien nicht ins Land. Andererseits glaubt die EU, illegal in ein Land kommende Migranten könnten den gefährlichen Corona-Virus nicht verbreiten. Fast hat man den Verdacht, als werde hier mit zweierlei Maß gemessen, weil es das „aufmüpfige Ungarn“ betrifft.