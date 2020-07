Bild: Wochenblick / Redaktion

21 Jahre alt will der Somalier sein, über dessen Tat gestern im Landgericht Rostock geurteilt wurde. Am 17. Februar 2019 überfiel er mit einem Messer bewaffnet eine Altenpflegerin, verängstigte sie mit Bewegungen des Zustechens. Nach Jugendstrafrecht kam er mit 20 Monaten Haft, vollständig zur Bewährung ausgesetzt, davon.

Die Deutsche Justiz und ihre Kuschelurteile versteht kaum noch jemand. Ob Mahamad Abdullahi A. wirklich erst 21 Jahre alt ist, kann niemand wirklich überprüfen. Als gesichert gilt, dass das Asylgesuch des Mannes abgelehnt wurde, in Deutschland ist er – wie viele andere – nur geduldet.

Für 60 Euro Beute mit Umbringen gedroht

An einer Bushaltestelle überfiel der Afrikaner Anfang des vergangenen Jahres die heute 42-jährige Altenpflegerin Doreen T. Mit dem Messer fuchtelte er derart herum, dass die Frau Panik und Todesängste durchleben musste. Aus ihrer Handtasche raubte er 60 Euro, dann flüchtete der Flüchtling, bis ihn die Polizei stoppte. Als Motiv gab er an, von seiner Flucht in einem Schlauchboot schrecklich traumatisiert zu sein. Außerdem habe er Geld gebraucht.

Opfer hilft nun nicht mehr in Flüchtlingsbetreuung

Sein Opfer gibt an, früher selbst in der Flüchtlingsbetreuung geholfen zu haben. Inzwischen wäre sie aber vorsichtig geworden. Gegenüber dem deutschen Boulevardmedium „Bild“ äußerte sie sich entsetzt über das nach ihrer Ansicht zu milde Urteil. „Ich bin wütend und fühle mich so, als ob man an mich und meine Folgeschäden gar nicht gedacht hat. Seit anderthalb Jahren bin ich in psychologischer Behandlung. Die Tat kommt immer wieder hoch. Das Urteil ist eher negativ für meinen Behandlungsverlauf und hilft mir nicht wirklich in der Verarbeitung des Geschehens.“ wird die Frau dort zitiert.