Besonders am Anfang der „Black Lives Matter“-Proteste entlud sich teils brutale Gewalt. Dass diese auch nicht vor ideologisch nahestehenden Leute halt machen, mussten diverse Personen des öffentlichen Lebens schmerzlich am eigenen Leib erfahren.

Der Blog Flinkfeed veröffentlichte kürzlich ein Portfolio von US-Prominenten, welche die Aufstände und Proteste ursprünglich begrüßten – ehe sie letztlich selbst Ziel von Attacken wurden. Ein besonders beispielhafter Fall war dabei jener von Cheryl Selby, in Olympia (US-Bundestaat Washington) Bürgermeisterin.

Von Anfang an hatte diese sich hinter die Proteste gestellt. Wie Videomaterial zeigt, mischte sie sich sogar noch zu einem Zeitpunkt, als der linke Rand diese längst gekapert hatte, unter die Demonstranten. Sie leistete die ganze Geste der Unterwürfigkeit, kniete am 1. Juni vor Aktivisten nieder, um ihre Unterstützung für deren Anliegen zu bekunden.

Einzig: Es half alles nichts. Denn als sich am 12. Juni neuerliche Proteste auch in ihrer Stadt entzündeten, musste auch sie die Folgen des gewalttätigen Mobs miterleben. Als es in Olympia zu Plünderungen, Farbattacken auf Geschäfte und Flaggenverbrennungen kam, zogen einige Gewalttäter auch zu ihrem privaten Haus und beschmierten dieses – obwohl sie ein „BLM“-Schild in ihrem Fenster platziert hatte.

Das fand die linke Bürgermeisterin freilich nicht mehr ganz so dufte. Plötzlich erzählte sie im Fernsehen von ihrem Trauma, bezeichnete die Täter als „Terroristen“. Gerade der Umstand der plötzlichen Kehrtwende sorgte unter so manchem konservativen Kommentator auch für Belustigung.

I’m still laughing.

The mayor of Olympia (Washington), Cheryl Selby, expresses support for the #BlackLivesMatter cause, then calls them domestic terrorists when they vandalised her house

Hypocrisy at its finest. #LiberalHypocrisy pic.twitter.com/PTHz4mLHtT

— Filippo Maria O di B 🇮🇹 🇺🇸 (@Filippo60) June 17, 2020