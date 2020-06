Bild: YouTube

Bei den aktuellen Massenausschreitungen in den USA wurden zahlreiche Polizeifahrzeuge angegriffen, schwer beschädigt und in Brand gesetzt. In mehreren Fällen wurden dabei AR-15 Sturmgewehre gestohlen. Zur Zeit wird noch ermittelt, ob mit den Waffen tatsächlich geschossen wurde. Davon war in ersten Berichten die Rede. In Folge der Ausschreitungen gab US-Präsident Trump bekannt, dass die „Antifa“ nun zur Terrororganisation erklärt werde.

Einer dieser gefährlichen Vorfälle konnte am Samstag in Seattle von einem Kamerateam aufgezeichnet werden. Dabei wurde der linksradikale Täter, der den Schlägertruppen der Antifa zugerechnet wird, von einem Sicherheitsmann des US-Nachrichtensenders FOX entwaffnet.

Earlier today two rifles were stolen from SPD patrol cars that were set on fire. We have since recovered both rifles. We currently have no reports that the rifles were fired while they were out of our possession.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) May 31, 2020