Bild: Freepik

Schon im September hatte die damalige Datenlage der US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers of Disease Control and Prevention) das Narrativ des für jedermann potenziell tödlichen Killervirus SARS-CoV-2 zerschlagen. Nun hat die Behörde die Zahlen der Corona-Toten in den USA vom 4. Januar 2020 bis zum 2. Januar 2021 ausgewertet: Covid-19 ist nach wie vor lediglich bei 6% der als „Corona-Toten“ gehandelten Fälle die alleinige Todesursache. In allen anderen Fällen bestanden Begleiterkrankungen!

Hatten die bis zum 22. August 2020 erhobenen Daten noch ergeben, dass im Schnitt 2,6 weitere lebensbedrohliche Erkrankungen und Todesursachen protokolliert worden waren, ist diese Zahl bei der aktuellen Auswertung sogar gestiegen: Sie liegt jetzt bei 2,9. Das bedeutet, dass bei den als Corona-Toten gezählten Personen aufgerundet 3 weitere schwere Krankheiten vorlagen, die zu ihrem Ableben geführt haben. Häufig diagnostiziert worden waren beispielsweise verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Fast ein Drittel der Toten über 85 Jahre alt

Zudem war fast ein Drittel der gezählten Corona-Toten über 85 Jahre alt. In der nach Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) aufgeschlüsselten Statistik wurden die Daten von Totenscheinen analysiert und so 307.249 Verstorbene mit bestätigter oder vermuteter (!) Covid-19-Erkrankung ermittelt. Davon waren 98.120 über 85 Jahre alt! 84.272 waren zwischen 75 und 84 Jahren alt und 65.462 zwischen 65 und 74. Damit sind über 80% der als Corona-Toten gezählten Fälle älter als 65.

Es steht außer Frage, dass jeder Todesfall bedauerlich ist. Doch die Zahlen zeigen allzu deutlich, dass Covid-19 kein triftiger Grund für die Zerstörung demokratischer Grundordnungen ist.