Bild Whitaker: Screenshot Twitter; Bilder Shitstorm (4): Screenshot Facebook; Collage: Wochenblick.

Einen tiefen Blick in menschliche Abgründe offenbarte einige „Black Lives Matter“-Fans in den USA nach der brutalen Ermordung einer jungen Mutter, weil diese „All Lives Matter“ sagte.

Trotz seiner verstörenden Natur verschweigen Mainstream-Medien weiterhin die bestialische Tötung von Jessica Doty Whitaker (24). Als die Mutter eines 3-jährigen Sohnes einen „Black Lives Matter“-Aktivisten damit konfrontierte, dass es auf alle Leben ankäme, war dies ihr Todesurteil: Sie wurde eiskalt erschossen – Wochenblick berichtete. Nach ihrem Ableben ist nun aber nicht einmal ihr Andenken sicher, denn in sozialen Medien formierte sich ein Shitstorm gegen die Tote.

Wie das alternative englische Medium „Summit News“ berichtet, überfluteten radikale „Black Lives Matter“-Unterstützer die Facebook-Seite der Ermordeten. Einige Kommentare glorifizierten oder verharmlosten dabei ihren gewaltsamen Tod. Oder verspotteten gar die hinterbliebene Mutter: „Hab‘ schlechte Nachrichten: Du hast deine Tochter so erzogen, dass sie mit Rassisten rumhängt“.

Ein Nutzer schrieb: „Die Rassistin schaut sich die Radieschen von unten an [sinngemäß, Anm. d. Red] und die Straßen sind etwas sicherer“. Ein weiterer: „Fühle mich nicht schlecht, wenn jemand eine rassistische Parole schreit und wie ein Idiot aufführt“. Und noch ein weiterer: „Vielleicht hätte sie an ihren Sohn denken sollen, bevor sie ihren beschissenen, rassistischen Mund öffnete“.

Ein Kommentator sprach gar davon, dass es möglicherweise nicht der letzte Mord gewesen sein könnte: „Black Lives Matter – die restlichen von euch sind als nächstes dran!“

BLM has been raiding the public facebook of Jessica Whitaker, the White woman that they murdered in Indiana.

They are celebrating her death and mocking her family members. pic.twitter.com/w7UtUYWwbt

— (de🇺🇸dust2)Blepe🇺🇸bsite (@de_dust2Blepe) July 13, 2020