60 Mitarbeiter für Medienarbeit, Millionen für die Presse, Einschüchterungsversuche gegen Journalisten. Hinter der Sebastian-Kurz-Inszenierung gibt es viel zu entdecken …

In einem aktuellen Video werden brisante Fakten genannt.

Julia Herr: So kontrolliert Sebastian Kurz die Medien

Warum berichten alle Medien so einseitig gut über Sebastian Kurz? Die SPÖ-Politikern Julia Herr hat ein kompaktes Video zusammengestellt, welches tatsächlich sehenswert ist. In rund 7 Minuten zeigt sie fünf Punkte, die es in sich haben. Mit Quellen, Fotos, Videoausschnitten. Gerade Fans von Sebastian Kurz dürfte dieses Video auf die Leber schlagen, bekommt man doch eine leise Ahnung, wie der ÖVP-Führer agiert und wie fest die Zügel in der Hand gehalten werden.