Weltweit sinkt die Bereitschaft, dem verordneten Maskenball noch Folge zu leisten. Ein Video zeigt: Inzwischen hat auch die ältere Generation genug.

Texaner sind bekannt für ihre widerständige, freiheitsliebende Ader und ihren Humor. Mit dieser Rezeptur schafften es die Bewohner des Raider Ranch-Altersheims in Lubbock (Texas) bereits vor einigen Monaten mit einem TikTok-Video, wo sich ein älterer Herr als Cowboy die Lockdown-Zeit vertreibt, in die medialen Schlagzeilen.

Launiges neues Video: „We’re Not Gonna Take It“

Die Heim-Mitarbeiterin Stacy Acrey lud jenes Video – sowie einige ähnliche Szenen – damals hoch und verhalf ihren Schützlingen zu einigem Online-Ruhm. Monate später haben dieselben offenbar vom allgegenwärtigen Irrsinn genug – und machen auf die übliche Art und Weise ebenso humorvoll wie kritische darauf aufmerksam.

Ein neues Video zeigt mehrere Bewohner am Gang ihres Seniorenwohnheims, die einen Tanz aufführen. Die Melodie – ein „Twisted Sister“-Hit aus dem Jahr 1984 – lässt bereits die Botschafts des Videos durchklingen: „We’re Not Gonna Take It“. Dass sie die Umstände nicht mehr hinnehmen wollen wird tatsächlich am Ende der Sequenz deutlich. Mit aller rüstigen Energie werfen sie ihre Gesichtsmasken in hohem Bogen von sich.