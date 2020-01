Screenshot: Twitter / Zoltan Kovacs

Wie der Wochenblick berichtete, ist es am Dienstag Beamten an der serbisch-ungarischen Grenze nur mit drei Warnschüssen gelungen, eine Horde Migranten zu stoppen, die versucht hatten, den Übergang Röszke mit Gewalt zu stürmen.

Nun ist auch ein Video von dem Vorfall veröffentlicht worden. In diesem sieht man vermummte Personen in dunkler Kleidung, wie sie den Grenzzaun gewaltsam überwinden.

📹 In case you missed it: Here’s the VIDEO of the violent mob storming the Hungarian border crossing yesterday morning. BLOG: https://t.co/Ns370Bv5z0 pic.twitter.com/LcMUQPXQwE

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 29, 2020