Unfassbare Szenen in Frankreich. In Rillieux-la-Pape, nahe der Metrople Lyon, lockten Migranten Einsatzkräfte in eine Falle und attackierten sie.

Erst war es eine Gruppe von 20 Migranten, die einen Mülleimer in Brand gesetzt hatte. Als die Feuerwehr und Polizisten anrückten, begannen die Migranten mit Brandsätzen und Böllern zu werfen.

Dazu wurden laut Berichten Bushaltestellen und Zäune um Baustellen zerstört. Freilich verstoßen die Migranten dabei gegen die auch in Frankreich verhängten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Brisant: Vor Tagen wurde bekannt, dass die Polizei in französischen Migranten-Vierteln diese Maßnahmen gar nicht mehr kontrollieren werde. (Wochenblick berichtete).

France: Migrants Ambush Police & Firefighters

Gang of Migrants set a trap for Police & Firefighters who they ambushed & attacked with projectiles when they arrived to put out a fire in Rillieux-la-Pape

Similar trap was set in the no-go-zone of Seine-Saint-Denis a few weeks ago pic.twitter.com/zKQdiiVSZz

— Amy Mek (@AmyMek) April 12, 2020