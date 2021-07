Bild: Vitalwelt Mostlandl

In Corona-Zeiten hat nicht nur das Campen an Bedeutung gewonnen, auch Picknick-Erlebnisse stehen wieder hoch im Kurs.

Auf diesen Zug ist jetzt in OÖ die „Vitalwelt Mostlandl“ aufgesprungen, jene Region um Bad Schallerbach, Grieskirchen, Weizenkirchen und Geboltskirchen, in der von den regionalen Wirten fertig gefüllte Picknickkörbe für jedermann angeboten werden. Vor allem die Familien, so heißt es, sprächen den wiederentdeckten Freizeitspaß zu und würden das kulinarische Erlebnis in freier Natur genießen. Weitere Infos unter:

www.vitalwelt.at/picknick

