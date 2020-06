Bild: Pixabay.com

Schockierende Szenen! In Stuttgart kam es in der Nacht zum Sonntag zu Plünderungen und Aufständen. „Dutzende gewalttätige Kleingruppen“ verwüsteten die Innenstadt und attackierten Polizisten. „Die Situation ist völlig außer Kontrolle“, kommentierte ein Polizeisprecher.

Rund 500 Menschen sollen Polizeibeamte mit Steinen und Flaschen beworfen, Polizeifahrzeuge demoliert und Schaufensterscheiben eingeschlagen haben. Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesland mussten anrücken, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Ruhe trat erst allmählich in den frühen Morgenstunden ein.

Die Polizei wollte sich zunächst nicht dazu äußern, ob die Täter einer politischen Szene angehören – in den vergangenen Wochen kam es in Stuttgart allerdings immer wieder zu Ausschreitungen von Linksradikalen. „Teile der linken Szene überschreiten hier gerade Linien, was wir für Stuttgart bisher so nicht gekannt haben“, sagte dazu zuletzt ein Polizeisprecher.

URGENT – Immigrant rioters in Stuttgart looted shops and destroyed cars overnight. Antifa terrorists were also spotted#Germany #Stuttgart pic.twitter.com/bb4xJVP1JN — ISCResearch (@ISCResearch) June 21, 2020

Auf Twitter kursieren mittlerweile diverse Videos der Krawalle, die vornehmlich migrantische Täter zeigen. Ob die Ausschreitungen in Dijon nun auch nach Deutschland überschwappen, wird sich zeigen.

– Muss in Ruhe untersucht werden Na, wenn Medien und Politik so im Dunkeln stochern, bin ich mal so freundlich und helfe doch gerne mit 👇#Stuttgart pic.twitter.com/id9gVBiOz2 — Manuel Voss (@ManuelVoss) June 21, 2020