Soll Orbans Regierungspartei „Fidesz“ wieder in die Familie der Europäischen Volkspartei (EVP) aufgenommen werden, oder nicht? Diese Frage sollte ein, von der EVP im Vorjahr eingesetzter Weisenrat, klären.

Seine Arbeit wurde jetzt eingestellt. Begründung: man habe keine gemeinsame Linie gefunden und keine Fortschritte erzielt. Der neue EVP-Vorsitzende Donald Tusk spielt dabei eine Schlüsselrolle. Ungarns Regierungschef, Viktor Orban, ist nicht gerade sein bester Freund.

Der 30-köpfige Weisenrat zur Überprüfung der Lage in Ungarn wurde im März 2019 eingesetzt und vom Dreigestirn aus Alt-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, Herman Van Rompuy (vormals Präsident des Europäischen Rates, höchstes Gremium der EU) und Hans-Gert-Pöttering (vormals EU-Parlamentspräsident) geleitet.

Schüssel bezeichnete die aktuelle Vorgangsweise in einem Interview mit der Presse am Sonntag als „eigenartig“. Die Mitglieder des Weisenrates seien nach der Einsetzung durch den früheren EVP-Chef, Joseph Daul, in einen intensiven, emotionalen, auch strittigen Dialog getreten. „Und haben meiner Meinung nach auch etwas weitergebracht. Dann kam Donald Tusk – und auf einmal war alles abgebrochen“. Tusk übernahm im November 2019 den EVP-Vorsitz.

Der Weisenrat habe etliche Empfehlungen ausgesprochen, einige seien auch (Anm. d. Red.: von Ungarn) angenommen bzw. schon umgesetzt worden. Schüssels Ausführungen „entlasten“ den ungarischen Regierungschef, was zu einem offenen Konflikt führte.

Die Schüssel-Darstellung sei falsch, ließ Van Rompuy via Twitter wissen:

Statement by former EU Council President Herman Van Rompuy in reaction to Austrian ex-Chancellor’s Wolfgang Schüssel’s words about EPP President Donald Tusk’s role in stopping the work of the Evaluation Committee on FIDESZ’s membership in the EPP pic.twitter.com/V8rmDyIWnR

— EPP (@EPP) June 9, 2020