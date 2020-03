Bild: Wochenblick.TV

Im heutigen Wochenblick.TV-Podcast widmet sich Stefan Magnet den positiven Seiten der Krise. Ja, auch die gibt es! Krisen sind Ausnahmesituationen, in denen wir gezwungen sind, die Dinge genauer anzusehen. In denen wir keine Chance haben, uns irgendwie abzulenken. Die aktuelle Ausgangssperre hindert uns sogar körperlich, davon ab, davonzulaufen. In der Krise bröckelt der falsche Lack ab …

Ein Podcast von Stefan Magnet

Und wir erkennen was hilfreich und gut – und was krank und schlecht ist. Als hilfreich erkennen wir gegenwärtig wieder Dinge, die in der globalisierten Wirtschaft in der „Brot und Spiele – Spaßgesellschaft“ keinen Platz hatten.

Es gibt auch positive Seiten

Bäuerliche Nahrversorger, regionale Speisen und Produkte die vor Ort produziert werden und auch in der Krise verfügbar sind. Die längst totgeglaubte Solidargemeinschaft – Ärzte und Pflegepersonal – die sich für die Erkrankten unermüdlich und unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit Tag und Nacht aufopfern. Polizisten und Einsatzkräfte die tausende Überstunden absolvieren um Chaos zu vermeiden Nachbarschaftshilfe, Rücksichtnahme, Verständnis und Zusammenrücken …