Es sind Fälle wie dieser, die mittlerweile leider zum traurigen Alltag in Deutschland geworden sind: Migranten, die deutsche Frauen aus heiterem Himmel sexuell belästigen.

Wie Zahlen des Bundeskriminalamts belegen, ist das Problem virulent. Alleine im Vorjahr wurden fast 3.000 Deutsche zum Opfer sexueller Übergriffe durch Migranten. In Fulda schickte sich ein Inder (38) nun an, diese Statistik weiter aufzufetten. Er entblößte sich am Bahnsteig vor weiblichen Zugreisenden – und wurde letztendlich auch noch rabiat. Am Ende bekam er aber von einem männlichen Passanten die Rechnung präsentiert…

Versuchte Frauen zu sexuellen Handlungen zu drängen

Wie Osthessen News berichtet, trug sich der Vorfall bereits am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr zu. Dort warteten zwei 22-jährige Frauen mit ihrem 29-jährigen Begleiter am Bahnhof in Fulda auf den Zug, als der Inder plötzlich auftauchte. Demnach ließ er seine Hosen herunter und zeigte den Frauen sein Gemächt – und berührte die Damen zudem unsittlich.

Dabei wollte er sie wohl zu sexuellen Handlungen animieren – was diese ablehnten und ihn von sich stießen. Mit dieser Zurückweisung kam der Migrant aber offenbar nicht zurecht. Mutmaßlich aus einer Kränkung heraus schlug er einer der beiden Damen kurzerhand ins Gesicht.

Begleiter brach Inder daraufhin die Nase

Doch der Grapscher hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht – denn nun wurde es dem Begleiter der beiden Damen selber zu bunt. Er mischte sich in die Auseinandersetzung ein und schlug dem Sittenstrolch ebenfalls ins Gesicht. Dabei erlitt der exhibitionistische Inder einen Nasenbeinbruch.

Daraufhin suchte dieser das Weite und versuchte sich unter einem abfahrbereiten Regionalzug zu verstecken – weshalb dieser auch erst mit 15 Minuten Verspätung abfahren konnte. Der Inder musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Bundespolizeiinspektion Kassel leitete gegen alle Beteiligten ein Strafverfahren ein.