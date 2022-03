Elon Musk: Keine Zensur russischer Medien durch Starlink – “außer unter Androhung von Waffengewalt”

Verschiedene Regierungen sind offenbar an Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk mit dem Wunsch herangetreten, er möge russische Nachrichtensender auf seinem Satelliten-Netzwerk Starlink zensieren. Via Twitter teilte Musk mit, dass Starlink das nicht tun werde, außer man werde mit Waffengewalt dazu gezwungen. Er sei ein “Absolutist der freien Meinungsäußerung”, fügte Musk noch hinzu. Am vorigen Wochenende wurde Musk vom ukrainischen Vize-Premierminister Mykhailo Fedorov aufgefordert, mehr Starlink-Stationen bereitzustellen, da die russische Invasion die Internetdienste in der Ukraine störe. Bereits am Tag darauf wurden die erforderlichen Empfangsanlagen geliefert. Die digitale Transformation ist auch durch den Krieg in der Ukraine nicht zu stoppen.

Der US-Milliardär Elon Musk erklärte am Samstag auf Twitter, dass das ihm gehörende Satellitenkommunikationssystem Starlink keine russischen Medien blockieren werde. Starlink ist ein Netzwerk von rund 1.800 kleinen Satelliten, das künftig weltweiten Internetzugang bieten soll.

Musk für Meinungsfreiheit – dreht Russen-Sender nicht ab

Musk schrieb: “Starlink wurde von einigen Regierungen (nicht der Ukraine) aufgefordert, russische Nachrichtenquellen zu blockieren. Wir werden dies nicht tun, es sei denn, wir werden mit Waffengewalt dazu gezwungen. Tut mir leid, dass ich ein Absolutist der Meinungsfreiheit bin.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Russische Attacken auf Starlink-System befürchtet

Musk hatte über Twitter gewarnt, dass Starlink-Antennen in der Ukraine zum Ziel russischer Angriffe werden könnten. “Starlink ist das einzige nicht-russische Kommunikations-System in einigen Teilen der Ukraine, das noch funktioniert, daher ist die Wahrscheinlichkeit angegriffen zu werden groß. Bitte mit Vorsicht verwenden”, schrieb er.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Cyber-Attacken auf Starlink-System?

Musk schrieb in einem weiteren Tweet, einige Minuten vor der Ankündigung, dass er die russischen Nachrichtenkanäle nicht blockieren würde: “SpaceX hat seine Prioritäten auf Cyberverteidigung und die Überwindung von Signalstörungen verlagert.” Er fügte hinzu, dass dies “zu leichten Verzögerungen bei Starship & Starlink V2 führen wird.”

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Internetdienst über Starlink vorige Woche aktiviert

Musk erklärte am 27. Februar, dass SpaceX seinen Starlink-Internetdienst in der Ukraine aktiviert habe, nachdem Mykhailo Fedorov, Vize-Premierminister und Minister für digitale Transformation, darum gebeten hatte, mehr Starlink-Stationen bereitzustellen, da die russische Invasion die Internetdienste des Landes störe. Die dazu notwendigen Terminals waren bereits einen Tag später in der Ukraine (Wochenblick berichtete). Fedorov bedankte sich prompt via Twitter bei Musk.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Wie es Musk anstellte, dass die Lieferung unbeschadet im Kriegsgebiet ankam, ist nicht bekannt. Erst Anfang Februar startete SpaceX eine schnellere Version des Satelliteninternetdienstes mit der Bezeichnung Starlink Premium. Diese Version wurde nach eigenen Angaben für eine bessere Leistung bei extremen Wetterbedingungen entwickelt.