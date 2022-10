Künstliche “Intelligenz”: Handy hält Achterbahnfahrt für Verkehrsunfall

In den USA häufen sich aktuell die Fälle fehlerhafter automatisierter Notrufe. Auslöser ist die Funktion aktueller Handys, die bei schweren Autounfällen die Polizei rufen soll, falls Fahrer dies nicht mehr selbst schaffen.

Autounfall? Mitnichten: Achterbahnfahrt!

Alleine in der Notrufzentrale nahe eines Vergnügungsparks in Ohio gingen seit dem Verkaufsstart des iPhone14 sechs derartige Notrufe ein, obwohl der Besitzer in Wahrheit gerade Achterbahn fuhr.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Fehlerhaftes System produziert Fehlalarme

Jenes System, das solch Fehlalarmierungen verhindern soll, ist dabei nicht deppensicher: Zuerst wird 10 Sekunden lang ein Hinweis auf dem Display angezeigt, es folgt ein 10-sekündiger Countdown mit Alarmton.

Doch während man in einem Fahrgeschäft ist, hat man das Handy oft nicht griffbereit – und den Ton hört man unter dem Gekreische vieler Achterbahnfahrer nicht. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut – irgendwann kommt der Ernstfall, den die Polizei für einen Fehlalarm hält…