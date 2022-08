Michael Gorbatschow ist tot

Der russische Friedensnobelpreisträger und letzte sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow ist nach Angaben österreichischer Medien tot.

Gorbatschow starb im Alter von 91 Jahren nach langer Krankheit. Er wird in Moskau neben seiner Frau Raissa auf dem Neujungfrauenfriedhof für Prominente beerdigt. Der weltweit bekannte Politiker galt als ein Wegbereiter eines neuen Russland. Er war von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und von März 1990 bis Dezember 1991 Staatspräsident der Sowjetunion. Neue Akzente in der sowjetischen Politik setzte er mit Glasnost (‚Offenheit‘) und Perestroika (‚Umbau‘). In Abrüstungsverhandlungen mit den USA leitete er das Ende des Kalten Krieges ein. 1990 erhielt er den Friedensnobelpreis.