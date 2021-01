Bild: Gesundheitsmechaniker / YouTube

Der sympathische Corona-Kritiker „Gesundheitsmechaniker“ schlägt vor, aus Gründen körperlichen und psychischen Erholung ab 16:00 Uhr im Bereich des Urfahraner Jahrmarktgeländes in Linz spazieren zu gehen. Ähnliche spontane Veranstaltungen gab es in den letzten Tagen auch in Graz und St. Pölten. Dem Aufruf zum gemeinsamen Spazierengehen folgten jeweils tausende Menschen.

Es ist einer der berühmten „Gründe das Haus zu verlassen“. Die körperliche und psychische Erholung. Maßnahmenkritiker rufen in vielen Städten zum gemeinsamen Spaziergang auf. Einer dieser widerständigen Spaziergänge wird heute, Freitag, um 16:00 in Linz-Urfahr stattfinden. Um 17:00 ist am Hauptplatz die mittlerweile traditionelle wöchentliche Demonstration angemeldet.

https://www.youtube.com/watch?v=6HlkAE3yjM0