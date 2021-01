Bild: John Benitez / unsplash

Seit Angela Merkel die Verlängerung und Verschärfung der Ausgangssperren, Berufsverboten, Maskenzwängen, Mindestabständen, Versammlungs- und Demonstrationsverbote, Rodelverboten und weiteren Verboten, Regelungen und Gängelungen ankündigte, ist auf Twitter ein neuer Hashtag aufgetaucht, der seitdem „trendet“ – also zum großen Reichweitenerfolg wurde: #merkelquaeltkinder

Hintergrund ist das Unverständnis in großen Teilen der Bevölkerung gegenüber den neuen Corona-Maßnahmen, unter der besonders Kinder zu leiden haben.

Trending Twitter tags never cease to amaze me. There is always that one tag that is so bizarre that my brain just can’t compute it. I’m sure there is a really fascinating mass media explanation for this phenomenon that somehow includes McLuhan and Freud. 🤔#merkelquaeltkinder pic.twitter.com/pxUsR7gBKi

— TheTim (@MrTehWeh) January 20, 2021