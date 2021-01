Symbolbild: Sushi Chef, freepik

Weiß der Wiener Szene-Gastronom Martin Ho, der als enger Freund von Bundeskanzler Kurz gilt, wieder mehr? Soll der Lockdown bis Mitte April dauern? Auf Screenshots in sozialen Medien sieht man, dass ab dem 13. April Reservierungen angenommen werden, ein Datum wo auch der Ramadan beginnt. Wir sind der Sache nachgegangen und fanden zumindest ein theoretisches Angebot ab 14. April. Ho verfügte schon mehrfach vorab über interne Informationen der Bundesregierung und sorgte damit für Skandale, die aber nie zu Konsequenzen führten.

Vorab, Martin Ho ist vermutlich kein enger Freund unseres Mediums, was an der Tatsache liegt, dass wir im Laufe des vergangenen Jahres sehr intensiv über ihn berichteten. Anlassfall war eine von anderen Medien so bezeichnete „Drogen-Party“ in seinem Lokal sowie Veranstaltungen während der angeordneten Lockdowns.

„Nichts gewusst“ – Drogen-Corona-Party in Lokal von engem Kurz-Vertrautem

„Es gibt keinen Koch: Drogen-Party bei Kurz-Freund Ho war Chefsache“

Wochenblick feiert journalistischen Sieg gegen Kurz-Freund Martin Ho

Im Juni wusste Ho offenbar aus Regierungskreisen früher als alle anderen Österreicher darüber bescheid, dass es zu einer Senkung der Mehrwertsteuer kommen würde – und setzte dies in seinen Lokalen vor Inkrafttreten der entsprechenden Gesetze um. Immer wieder soll es zu Veranstaltungen und Partys in seinen Betrieben gekommen sein, ohne dass man sich um Corona-Verordnungen kümmerte, zuletzt auch zu Silvester. Im Gegensatz zu einer Wirtin in Linz, die aus wirtschaftlichen Gründen ihren Betrieb für einen Tag aufsperrte, muss Ho sich offenbar weder vor dem Verhungern noch vor dem Abführen durch die Polizei oder gar einer Betriebsschließung fürchten.

Ab 13. oder 14. April geöffnet?

Zum aktuellen Sachverhalt haben wir eine Anfrage an sein Restaurant geschickt, doch die online verfügbaren Informationen sprechen eine klare Sprache. Über die Buchungsplattform „bookatable“ waren gestern in seinem „Dots Establishment“ Lokal in Wien ab dem 13. April Tische zu reservieren. Mittlerweile wird der 14. April angeboten, allerdings informiert „bookatable“ darüber, dass es kein Tische gäbe, „welche der Suche entsprechen“. Ein technischer Fehler? Wir haben andere Restaurants in Wien überprüft, wo sich das Buchungssystem völlig anders verhält. Wenn, dann tritt ein solcher „Fehler“ sehr spezifisch für das Datum und das Lokal auf.

Ramadan beginnt am 12. April

Ebenso wäre ein schlechter Scherz denkbar. Denn der Ramadan beginnt in diesem Jahr am Abend des 12. April, der 13. April wäre somit der erste vollständige Tag im Ramadan. Viele Österreicher „scherzten“ im Internet bereits, dass der Lockdown spätestens mit dem Beginn des moslemischen Ramadan ein Ende haben würde, da man die moslemischen Mitbürger wohl nur schwer dazu bewegen könne, ihre Gepflogenheiten für eine behauptete Pandemie aufzugeben. Dass Ho sein Lokal nur ausgerechnet an diesem Tag öffnen solle, könnte also auch ein Sabotageakt eines Unbekannten oder ein Scherz mit bescheidenem Humorgehalt sein – oder doch nicht?

Sobald wir eine Antwort auf unsere Anfragen erhalten, werden wir diese selbstverständlich an dieser Stelle veröffentlichen.